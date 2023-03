El tercer Pla d’Igualtat de la MICOD posa la mirada en les cures i en l’educació

Dimecres 15 de març es va dur a terme la presentació del tercer Pla d’Igualtat de Gènere 2023-2028 de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, al Centre Cívic Nord, amb la presència de representants institucionals de cada un dels set municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Aquest Pla vol ser una eina per vetllar pels drets i dignitat de la ciutadania del territori i impulsar la igualtat entre persones, i posa la mirada en les cures i en els àmbits més feminitzats. Si bé els dos plans anteriors (elaborats el 2010 i el 2016) feien molt èmfasi en la transversalitat, en aquest tercer es posa el focus en altres àmbits on és molt important invertir en recursos.

El Pla recull 8 accions per impulsar i coordinar les polítiques de gènere, 15 accions per eradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques, 12 accions per impulsar els projectes coeducadors als centres educatius i visibilitzar la producció cultural de les dones i del col·lectiu LGTBI, 12 accions per promoure la implementació de polítiques d’igualtat de gènere en empreses i afavorir la participació política de les dones i del col·lectiu LGTBI, i 10 accions per implementar una política urbanística amb perspectiva de gènere i fomentar la pràctica d’esport en les dones per millorar la seva qualitat de vida.

L’acte el va obrir l’alcalde d’Òdena, Francisco Guisado, i va seguir amb la intervenció de la tècnica d’Igualtat de la MICOD, Mireia Prat, que va fer una radiografia de la realitat social i econòmica de la Conca d’Òdena. Entre d’altres aspectes va destacar la necessitat de trobar espais d’aliança i coordinació a nivell tècnic, i també va fer referència a la percepció d’inseguretat en espais d’oci i en espais educatius que trasllada la comissió de joves i col·lectius LGTBI. La diagnosi també ressalta que encara hi ha molts treballs de cures i de persones dependents molt feminitzats i això suposa una càrrega per al col·lectiu.

Seguidament, Sílvia Alberich Castellano de la cooperativa Equilàtera va presentar el Pla d’acció amb tots els eixos i accions que es volen dur a terme en aquest tercer pla, així com les mesures que han de permetre avaluar l’impacte per saber si el Pla és efectiu o no. Alguns eixos són similars als de plans anteriors però reconfigurats amb una mirada més interseccional i més àmplia per anar més enllà de la premissa del “tots som iguals” i poder educar en el canvi. També es va posar èmfasi en la necessitat d’ampliar les col·laboracions en l’àmbit empresarial i va destacar que en l’àmbit educatiu hi ha molta feina a fer; falta una educació sexual a les escoles que vagi més enllà de la prevenció de les malalties de transmissió sexual i que posi com a centre de conversa el consentiment. També falten protocols de prevenció per a les AFA i, per molt que ja s’hagi fet feina en aquest àmbit, encara falta visibilitzar molts referents femenins i LGTBI.

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena es fixa com a objectiu difondre aquest Pla perquè tan els equips tècnics dels ajuntaments com la població destinatària conegui aquests recursos i se’n pugui beneficiar.