Els Prats de Rei tornarà a acollir un concert del Festival Espurnes Barroques

El binomi natura i dansa, els contactes entre el barroc i el minimalisme, i la commemoració de l’Any Rector de Vallfogona. Aquests tres elements són el fil argumental de la sisena edició del Festival Espurnes Barroques. Una edició amb la qual el festival superarà el centenar de concerts programats des que es va crear el 2018. De la programació de “Natura en dansa” en destaquen 17 concerts, 12 dels quals són produccions pròpies; el naixement de l’Orquestra del Miracle, dirigida per Juan de la Rubia; dues instal·lacions (una plàstica i una sonora); dues passejades; una taula rodona i una conferència. El festival experimenta un clar creixement amb l’aposta d’unir música, art i gastronomia durant quatre caps de setmana de primavera a petits municipis de la Catalunya Central, que han preservat un patrimoni escultòric i arquitectònic únics del període barroc.

El Festival, que donarà el tret de sortida el 12 de maig i es clourà l’11 de juny, proposa al públic un viatge per la transició que fa un bosc des que es crema fins que torna a rebrotar. Per fer-ho generarà un recorregut invers al que fa la naturalesa: el primer cap de setmana s’articularà al voltant del foc, el segon al voltant de la fusta, el tercer al voltant del brot i el quart al voltant de la llavor. Com a inici i final, i com a epítoms de la dansa barroca, hi ha programades la integral de les Suites orquestrals de J.S. Bach, repartides entre el concert inaugural (el 13 de maig a Sant Ramon, amb el Bach Collegium Barcelona) i el concert de cloenda (l’11 de juny als Prats de Rei, amb Vespres d’Arnadí), que emmarcaran 6 propostes dansades de diversos gèneres i estils.

A l’Anoia, el festival hi farà parada el cap de setmana de l’11 i 12 de juny, quan Els Prats de Rei clourà el certamen per explicar com, a partir de la percussió, es poden obrir les llavors d’un nou bosc. El darrer concert, en oposició al primer, són les Suites orquestrals 2 i 4 de Bach, que s’interpretaran a Prats de Rei.

A més, l’Espurnes Barroques també passarà per Sant Ramon, el Pont de Vilomara, Navàs, Vallfogona de Riucorb i Odèn