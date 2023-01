El Mercat d’Antiguitats amplia expositors i ocuparà un tram més del Passeig

Com cada darrer diumenge de mes, aquest proper diumenge 29 de gener torna el Mercat Antiguitats i col·leccionisme en un format més ampli: s’hi incorporen més d’una vintena de parades noves i ocuparà un tram més del Passeig Verdaguer, fins a arribar al carrer Cardenal Vives.

En total, doncs, el Passeig Verdaguer d’Igualada acollirà més de 150 expositors entre antiquaris, brocanters, col·leccionistes, artesans i venedors de material vintage vinguts d’arreu del país per exposar les seves antiguitats i peces de col·leccionista.

Organitzat per Fira Igualada des de fa quaranta-un anys, el Mercat d’Antiguitats és una fira molt reconeguda i esperada pel sector, tan pel seu valor històric com per la qualitat del material que s’hi exposa. Atrau a la capital de l’Anoia un col·lectiu molt fidel d’experts i amants de les antiguitats i del col·leccionisme a la cerca de materials per comprar o intercanviar.

El Mercat estarà exposat, com cada darrer diumenge de mes, en format de doble banda al Passeig Verdaguer entre els carrers Sant Magí i Cardenal Vives des de les 9h del matí i fins les 14h del migdia.