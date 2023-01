“En Joan sense por i la casa encantada”, un musical a l’Ateneu

El grup Xarxa Igualada, que forma part de La Xarxa, Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, enceta l’any amb la programació d’un musical, En Joan Sense Por i la casa encantada, de La Roda. Aquesta divertida i terrorífica aventura. El preu de l’entrada serà de 5 euros per als socis i 7 euros per al públic en general. Cal presentar el carnet de La Xarxa per poder obtenir el descompte. Com és habitual, es poden comprar les entrades anticipades al web https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i, el mateix diumenge, des d’una hora abans de la funció, a les taquilles del Passatge Vives.

En Joan Sense Por

De què teníeu por quan éreu petits? Dels monstres que s’amaguen a sota el llit? De la foscor? Doncs no us ho creureu, però en Joan no té por de res! La seva família està molt preocupada, per això han decidit contractar una agència d’aventures que els organitzarà un fantàstic cap de setmana en una casa encantada. Allà els espera en Sebastián Ugurt, un peculiar amfitrió que posarà tot el seu afany a oferir un cap de setmana de por al Joan, la seva germana i els seus pares. No ho farà sol; compta amb l’ajuda de dos divertits monstres que, tot i les ganes que hi posen, sovint desperten més rialles que no pas crits. Però alerta! El jardí de la casa encantada amaga un secret que serà determinant per descobrir si en Joan acaba coneixent la por. I mentre això no arriba, cantarem, ballarem i assistirem a un sopar d’allò més terrorífic… esteu preparats per descobrir tot el que ens ofereix aquest esgarrifós cap de setmana? No sigueu porucs i deixeu-vos emportar per la nova, divertida i terrorífica aventura de La Roda, amb en Joan sense por i la casa encantada! Acabarà en Joan coneixent la por?

La por neix amb nosaltres i evoluciona a mesura que ens fem grans. Les pors que tenen els nadons no són les mateixes que teniu vosaltres o els vostres pares o mares. La por existeix i és bo que així sigui. Perquè tenir por ens ajuda a enfrontar-nos als perills, a valorar allò que tenim, i a superar-nos a nosaltres mateixos. Sí, la millor manera de vèncer la por és enfrontar-s’hi! Per això, que en Joan no tingui por preocupa a la seva família. Volen que en Joan conegui la por; no per fer-li passar una mala estona, sinó perquè, coneixent la por, coneixerà també la valentia. I és que a la casa encantada en Joan descobreix que ser valent no és no tenir por. Ser valent significa saber reaccionar encara que tinguem por!

Dani Cherta ha escrit i dirigeix un musical que adapta el conte d’En Joan Sense Por, que en el seu dia recolliren els Germans Grimm i a Catalunya introduí el folklorista Joan Amades. Ell, però, sembla inspirar-se en alguns musicals de Brodway per transportar la història al públic familiar de casa nostra. Keco Pujol fusiona música rock, funky, rap o reguetton, per transmetre l’horror i la por amb una bona direcció musical de Manel Garcia. Joan Olivé, Christian Lujan, Aina Ros, Ariadna Suñé, Jordi González, Guillem Martí, Clàudia Bargalló i Marta Espinosa canten i ballen en aquesta casa encantada. L’escenografia és de Guillem Martí, que fa una proposta espectacular i plena de sorpreses. El vestuari d’Antonio Harillo fa ressaltar els intèrprets com ho fa la caracterització i maquillatge de Dèlia Benito i Alan Jornet. Les coreografies de Meri Bonet i la il·luminació de Fran Agramunt, a més de tots els efectes especials, són les altres parts importants d’En Joan Sense Por i la casa encantada. Un muntatge ple de fantasmes, monstres, malediccions, música, balls i molta diversió.

Programació de La Xarxa

La programació d’hivern de La Xarxa continuarà els mesos de febrer i març. El 12 de febrer, la companyia Txo titelles oferirà Galetes de formatge; el 26 de febrer Festuc Teatre presenta Bunji, la petita coala. L’odissea del riure és el nou espectacle de Teatre Mòbil que serà a Igualada el diumenge 12 de març. La temporada es clourà amb El circ dels impossibles, un espectacle de màgia del Mag Stigman.