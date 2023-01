Fira de la Baronia d’Òdena, la fira dels castells i la terra de frontera

En el marc de Sant Sebastià, patró del municipi, Òdena vol posar en valor part del seu patrimoni cultural i històric amb la tercera edició de la Baronia d’Òdena, la fira dels castells i la terra de frontera.

La Fira que se celebrarà diumenge 29 de gener, aplegarà diferents activitats en una jornada que reunirà artesania, gastronomia, tradició, patrimoni i també solidaritat.

L’activitat començarà diumenge a partir de les 9 del matí, amb l’esmorzar popular al pati del Centre Fraternal. A partir de les 10h del matí engegarà el mercat històric de productes artesans dels països catalans que serà amenitzat per diferents accions teatrals. Serà una mostra de productes artesans tant de tipus alimentari com de factura manual: formatges naturals, escuts heràldics, joguines de fusta, mitologia, embotits, treballs de cuir, ceràmica, cristall, dolços i pastes medievals, sabons naturals, esmalts, icones, pa de figa, perfums…, També s’hi podrà trobar activitats infantils; jocs i atraccions medievals.

A partir de tres quarts 11 a la plaça Major, les cobles d’Els Lluïsos i la Jovenívola de Sabadell acompanyaran el XVIII Aplec de sardanes, organitzat per Associació Cultural Colles Sardanistes d’Òdena i a les 12 del migdia, s’iniciarà una nova edició del popular Joc de la cucanya, consistent a grimpar per un pal vertical només amb l’ajuda de braços i cames amb premis oferts pels comerços d’Òdena.

En el marc de la Fira no hi poden faltar les visites al castell d’Òdena i descoberta del patrimoni històric. Al llarg del matí es realitzaran tres sessions, a les 11h, 12h i 1h de la mà d’Anoia Patrimoni. La visita és gratuïta i la durada serà d’una hora. No cal inscripció prèvia. El punt de trobada serà al peu de la Torre del Castell.

Al llarg del matí, també es podrà veure una exposició dels vehicles que disposa l’ADF per a la prevenció i l’extinció dels incendis forestals.

El vessant més gastronòmic i solidari de la Fira el posarà la Confraria de la Vinyala amb Vinyalada Solidària en benefici de l’associació Esclerosi Múltiple a l’Anoia. A partir de les 11h al Centre Fraternal es podran comprar carmanyoles de cargols. La recepta escollida és Vinyales de Festa Major.

La Fira de Baronia és llegat de la Fira de Sant Sebastià mantenint activitats tan tradicionals com l’aplec de sardanes, el joc de la cucanya, entre altres, i sumant noves propostes gastronòmiques i solidàries, i ressaltant el patrimoni.