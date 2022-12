El creixement del Valor Afegit Brut de l’Anoia es va situar l’any passat en un 5,8%, el mateix que la mitjana catalana

L’Anoia va experimentar l’any passat un creixement del Valor Afegit Brut (VAB), una terminologia econòmica que és pràcticament idèntica a la més coneguda com a Producte Interior Brut (PIB) del 5,8%, exactament la mateixa xifra que la mitjana catalana. El VAB és una mesura de la “riquesa” que s’ha generat en un territori determinat, en aquest cas durant un any.

Així es determina en l’Anuari Econòmic Comarcal 2022 que cada any elabora el BBVA, i que es va presentar recentment.

Segons aquest estudi, el creixement del VAB anoienc del 5,8% -qualificat com “intens”- és encara insuficient donada la caiguda de l’economia comarcal del 2020, que va ser del -11,4%, com a conseqüència de la paràlisi derivada de la pandèmia. Així doncs, encara estem un -6,3% “menys rics” econòmicament que el 2019, quan encara no sabíem res de la covid. Això sí, l’Anoia -com en general totes les comarques- es troben en el camí correcte de l’acceleració econòmica.

Hi ha comarques, però, que estan creixent molt més fort que la nostra: és el cas d’Osona (7,6%), l’Alt Camp (7,5), el Baix Empordà (7,4), Gironès (7,7), però molt especialment el Montsià (9,8) i el Tarragonès (9,1). En canvi, la Ribera d’Ebre o el Pallars Jussà encara tenen xifres negatives.

L’estudi del BBVA -realitzat pel catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la UAB Josep Oliver- explica respecte l’Anoia que “la fortalesa dels serveis (7,1%), el principal sector de la comarca amb vora el 59% del VAB, i la de la indústria (4,5%) donen raó de la intensitat de la millora del 2021, mentre la construcció s’estancava (0,5%) i el primari creixia d’un 6,6%. L’avenç del VAB del 2021 es va traduir en un prou fort avenç de l’ocupació (2,9% en afiliats), al mateix temps que els treballadors acollits als ERTO queien fortament (dels 13.268 als 1.548), de manera que els 34.650 afiliats a l’Anoia el 2021 superaven ja els registres del 2019 (en un 0,3%)”. En conjunt, els afiliats als serveis a l’Anoia assoliren els 21.875 efectius, un 0,6% per sobre els del 2019.

El prou important increment industrial el 2021 (del 4,5%) reflecteix la notable expansió manufacturera (creixement del 7,9%), que va recuperar part de les pèrdues del 2020 (-13,7%), ja que el sector d’energia gas i aigua es va contreure prou (-9,6%). En l’àmbit manufacturer, destaquen els avenços del paper i arts gràfiques (pes en el VAB industrial proper al 20% i augment del VAB del 5,8%), metal·lúrgia i productes metàl·lics (3,7%) i del tèxtil, confecció, calçat i cuiro (pes del 16,0%), que va avançar amb força (15,9%). Amb aquesta millora, l’avenç del 2,3% en els afiliats al sector va situar els 9.281 afiliats a la ratlla del 2019 (un -0,7% per sota).

A la construcció, l’estancament del VAB del sector el 2021 reflectí la millora (avenç del 3,5%) a l’edificació i promoció immobiliària, amb 172 habitatges (per sobre els 101 del 2020), l’estancament de la branca d’instal·lacions i demolició i la caiguda l’obra civil (-11,0%). L’afiliació va reflectir aquesta dinàmica amb un increment agregat del 3,7%. Finalment, en el primari la ramaderia va créixer (d’un 6,9%), com també ho feu l’agricultura (d’un 4,9%).