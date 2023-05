El CF Vilanova és equip de Segona Catalana

El CF Vilanova ha fet història. A quatre jornades de tancar la lliga, l’equip s’ha proclamat campió i ha aconseguit l’ascens a Segona Catalana, un premi merescut pel gran treball de l’equip, sobretot en les últimes dues temporades.

Amb una alegria desfermada l’equip ho celebrava dissabte al vespre, pujant a l’escenari instal·lat a la plaça del Mercat amb motiu de la Setmana de la Diversitat i s’arrencava amb un cant orgullós, per enaltir el nom del club i del municipi. Tota una festa que de segur tot just només acaben de començar a celebrar.

L’entrenador Roman Carrillo es mostrava, aquest dilluns, orgullós del conjunt vilanoví que dissabte va tornar a fer un gran partit. S’enfrontava a un altre dels millors equips de la taula, el Ribes, quart a la classificació i ho feia en camp contrari.

Els del Garraf portaven una ratxa de 20 partits seguits sense perdre i els vilanovins es van trobar davant un estadi complicat (per les dimensions) i amb una afició que animava a l’equip local a donar-ho tot. Com reconeix Carrillo, sabien que seria un partit molt complicat davant un Ribes intens que va portar el pes de l’atac i la sensació de perill en els primers vint minuts.

Al minut 35, arribava el primer gol i únic del partit, per part dels vilanovins. Una pilota llarga de Toni Loarte que va lluitar Kenneth, i que Oussama convertia en el 0-1.

Al descans l’equip va intentar treure’s de sobre una mica els nervis, perquè les precipitacions i les angoixes també es notaven al camp. Sabien que ho podien aconseguir si defensaven bé, així que van renunciar al que més els agrada, com assegura Carrillo que és jugar la pilota, i van anar per feina.

La bogeria dels jugadors va esclatar quan l’àrbitre xiulava el final del partit. I no és per a menys, perquè com diu l’entrenador els vilanovins han vist recompensat “tot l’esforç, totes les hores i tota la dedicació feta durant tota la temporada” i s’emporten un títol que de segur celebraran durant moltes setmanes.

El pròxim cap de setmana jugaran contra el Riudebitlles, cinquè classificat, i ho faran a Can Titó.