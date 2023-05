Una empresa de Calaf, pionera en la utilització de la intel·ligència artificial en plantes de reciclatge

El 8,4% de les empreses catalanes van incorporar la intel·ligència artificial (IA) el 2022, gairebé dos punts més que les que ho van fer el 2021 (6,7%). Així ho ha anunciat aquest dilluns el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en una visita a Picvisa a Calaf. L’empresa ha creat un sistema pioner a Europa que separa productes tèxtils de la resta de deixalles a les plantes de reciclatge amb l’ajuda d’una càmera i un robot. Torrent ha subratllat que aquesta empresa és “un bon exemple” de com la tecnologia ben aplicada pot ajudar a avançar en sostenibilitat, en economies circulars i en ser “més competitius en els mercats internacionals” alhora que contribuirà a l’obertura de noves línies de negoci.

“La tecnologia com la IA, va més enllà del ChatGPT, i pot aportar molt en processos productius i en la indústria; hem de saber fer-la jugar al nostre favor”, ha afirmat el conseller Torrent. En aquest sentit, ha remarcat que Picvisa no és l’única, sinó que ja hi ha altres casos a Catalunya i que la tendència és “que vagi a més”. Segons les dades d’ACCIÓ -l’empresa per a la competitivitat del Departament d’Empresa i Treball-, el 8,4% de les empreses catalanes van incorporar la intel·ligència artificial el 2022, dos punts per sobre que l’any anterior.

El titular d’Empresa i Treball, Roger Torrent, s’ha compromès a seguir fent un acompanyament des de l’administració: “Som conscients que ajuda a ser més productius, eficients i que tota l’activitat sigui més competitiva alhora que ens posiciona millor en els mercats internacionals”. Així mateix, la IA també pot ajudar a obrir noves línies de negoci i avançar en la sostenibilitat i l’economia circular en els processos de fabricació, l’ús dels materials i el reciclatge i, en definitiva, en “el nou paradigma de consum” dels propers anys.

Tecnologia puntera per reciclar teixits

Torrent ha donat a conèixer aquestes dades durant una visita a l’empresa catalana Picvisa, ubicada a Calaf. Està especialitzada en el desenvolupament d’intel·ligència artificial en l’àmbit del reciclatge. La companyia ha creat diversos productes i solucions per a la recuperació del tèxtil, com un robot que s’ubica a les plantes de reciclatge i que, gràcies a la intel·ligència artificial, és capaç de separar productes tèxtils de la resta de deixalles.

Mitjançant una càmera que capta les imatges a través de visió artificial i que les processa mitjançant la intel·ligència artificial, el sistema identifica els objectes que passen per una cinta transportadora segons el seu color, forma i composició i reconeix quins són productes tèxtils. Posteriorment, el robot els separa segons aquests paràmetres i els col·loca en diversos recipients. Aquesta tecnologia d’intel·ligència artificial, pionera a Europa, permet recuperar fins a 700kg de roba cada hora, un material que acabaria incinerat o en abocadors. Segons el CEO de Picvisa, Joan Manel Casamitjana, aquesta tecnologia permetrà “recuperar i reutilitzar tots aquests teixits que hi ha a l’abocador” i que ara estan “oblidats”.

D’altra banda, aquest model d’economia circular permet estalviar 3 milions de litres d’aigua cada hora, el volum necessari per produir aquesta quantitat de productes tèxtils. A banda del robot, Picvisa també ha desenvolupat una màquina de més dimensions que separa la roba a través d’un sistema de bufada i que, en aquest cas, pot recuperar fins a 2.500 kg de roba cada hora, amb un estalvi potencial d’11 milions de litres d’aigua/hora.

Els orígens de l’empresa

Picvisa va començar a treballar fa 20 anys la tecnologia de visió artificial aplicada al control de qualitat en l’àmbit de la ceràmica, i el 2004 es va especialitzar en la intel·ligència artificial en el camp del reciclatge. Actualment compta amb 34 treballadors i s’ha especialitzat en el sector del plàstic, el vidre i, per últim, el tèxtil. Des del 2012 pertany a Calaf Grup.

Per desenvolupar aquesta darrera tecnologia, l’empresa ha comptat amb un ajut de 200.000 euros de la línia Nuclis d’R+D en el marc del programa ProACCIÓ Green. Està impulsat pel Departament d’Empresa i Treball a través d’ACCIÓ i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural mitjançant l’Agència Catalana de Residus i l’Oficina de Canvi Climàtic.