Finalitza la setena edició de la Setmana de la Gent Gran de Calaf

Calaf va cloure diumenge la 7a Setmana de la Gent Gran amb el dinar i ball d’avis i àvies. Prop de 200 persones es van aplegar al Casino de Calaf, on va tenir lloc aquest acte que va suposar el colofó a vuit dies d’activitats diverses per a la gent gran del municipi organitzat per la regidoria de Benestar Social, Salut i Gent Gran amb la col·laboració de diferents entitats i persones a títol individual del municipi.

La programació d’enguany es va realitzar del 7 al 14 de maig a diversos espais de la localitat i va incloure propostes que ja són un clàssic com les xerrades i tallers d’alimentació saludable, manualitats i esport; o la sortida en bus que en aquesta ocasió va ser fins al Museu del torró i la xocolata d’Agramunt.

D’altra banda, en aquesta edició es va comptar amb dues noves propostes molt originals, participatives i destacables com l’exposició d’imatges de grups d’alumnes a l’Espai Carmen Arrojo “Fem escola, fem memòria, fem història”, comissionada per Cal Matrícules, i l’obra de teatre “L’aparició”, al Casal de Calaf, a càrrec d’actors i actrius de l’Esplai de la Gent Gran i dirigida per Rosa Sugrañes.

Un any més, cal dir que dos dels actes més multitudinaris i esperats van ser el V Festival d’havaneres de secà, a càrrec dels grups Peix Fregit, Els pescadors del replà i Conya marinera el dissabte al vespre; i el dinar i ball del diumenge, ambdós al Casino de Calaf.

A la part final del dinar es van repartir diferents obsequis als assistents, entre ells, el llibre “Calaf desaparegut” realitzat per Antonino Mestres i Josep Maria Solà a través d’una acurada selecció de fotografies del municipi que abracen des de finals del segle XIX fins als anys setanta.