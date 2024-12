La Comissió de Reis d’Igualada presenta el 130è aniversari de la Festa de Reis

Aquest any, la Festa de Reis d’Igualada es torna a vestir de gala per commemorar el 130è aniversari d’aquesta celebració a la capital de l’Anoia. Enguany, la Comissió de Reis d’Igualada recuperarà les figures dels Heralds i el Nunci.

El tret de sortida de la commemoració va ser el dia 29 de novembre amb la presentació del llibre Reis d’Igualada us volem sempre al costat, dels autors Eduard Creus Vilarrubias i Joan Farrés Florensa. El dia 11 de desembre, al vestíbul de l’Ajuntament, la Comissió de Reis va presentar les novetats d’aquest any, el cartell commemoratiu i l’auca, obra de Anna Vals Moreno (il·lustracions) i Gaietà Vals Loan (rodolins).

Recuperació dels Heralds i el Nunci, amb un homenatge al paper de Ràdio Igualada

Com a novetats d´aquesta edició, la principal és la recuperació de les figures dels Heralds i del Nunci dels Reis, que ja no eren presents a la Festa des de l’any 1962, i que a partir d’enguany en tornaran a formar part. En aquesta ocasió, l’elecció del Nunci ha recaigut en Montse Sanou Pacheco, directora de Ràdio Igualada, i els heralds seran representats pels joves Marc Galtés Vilanova i Marina Centellas Altarriba. Durant la presentació, Sanou va destacar el fet que es compti amb una persona de la ràdio pública de la ciutat per a una figura com la del Nunci, i va destacar la importància de la relació que sempre ha tingut la ràdio amb la Festa de Reis.

La presentació oficial d’ambdues figures serà el 20 de desembre de 2024 a l’Ajuntament d’Igualada, on l’alcalde de la ciutat, Marc Castells i Berzosa, farà entrega del pergamí al Nunci dels Reis i li encomanarà la tasca d’anunciar als infants d’arreu la vinguda de Ses Majestats.

Tot seguit, a les 19:30 h, el Nunci, encapçalat pels dos heralds, sortirà al balcó de l’Ajuntament i llegirà la Crida que anuncia l’arribada dels Reis a la ciutat. Aquesta Crida no només serà pronunciada i escoltada, sinó també visible, amb un gran espectacle audiovisual sorpresa.

La cantada de nadales, a càrrec de les corals participants interpretant l’himne del Patge Faruk, clourà aquesta Crida a la Festa dels Reis 2024. Un cop acabat l’acte, aquest espectacle audiovisual es podrà veure fins a tres vegades, amb projeccions cada mitja hora.

Programa dels tres dies grans de la Festa de Reis

28 de desembre: Arribada del Patge Faruk a Igualada

Pel que fa a la “trilogia reial”, començarà amb l’arribada de l’emissari dels Reis, el Patge Faruk, al Pavelló de Les Comes el 28 de desembre. A les 18:00 h, el grup Pep Callau i els Pepsicolen amenitzarà l’espera del Patge Faruk amb un espectacle pels més petits. A les 20:00 h, el Patge Faruk farà la seva entrada triomfal a la pista d’hoquei acompanyat de desenes de patges i portant els Llibres Blanc i Negre.

Les entrades per a aquest espectacle estaran disponibles per a la compra a www.tiquetsigualada.cat del 22 de desembre fins al mateix dia 28. Aquells que ho prefereixin, podran, si no s’han exhaurit en la plataforma, a la taquilla del pavelló a partir de les 6 de la tarda. A més, per a les famílies que només vulguin gaudir de l’arribada del Patge Faruk, com cada any, es prepararà la pista de bàsquet on també podran rebre a l’emissari.

Abans de la seva arribada al Pavelló de Les Comes, el Patge Faruk recorrerà els carrers d’Igualada seguint una ruta que inclou diversos carrers d’Igualada passant pel carrer Carles Riba, carrer de les Guixeres, carrer Carles Riba, avinguda dels Països Catalans, avinguda Balmes, avinguda Barcelona, avinguda Pau Casals, carrer Doctor Pujades, carrer Nicolau Tous, carrer Pau Muntadas, avinguda Pau Casals, passeig Mossèn Jacint Verdaguer, carrer Trobadiners, carretera Manresa, avinguda Gaudí, carrer l’Espelt, Ronda Fàtima, avinguda Nostra Senyora de la Pietat, avinguda Gaudí, avinguda Angel Guimerà, plaça Castells, rambla Sant Ferran, rambla Nova, carrer Garcia Fossas, plaça de la Creu, carrer de l’Argent, plaça Ajuntament, carrer Santa Maria, plaça Pius XII, carrer del Roser, plaça del Rei, carrer Sant Jordi, rambla General Vives, rambla Sant Isidre, rambla Nova, carrer Santa Caterina, carrer Aurora, plaça Cal Font, carrer Galicia, carrer Sant Magí, carrer de la Torre, carrer de Santa Caterina, carrer Trobadiners, avinguda Balmes, avinguda Països Catalans, carrer Carles Riba.

Els missatges del Patge Faruk a Ràdio Igualada es podran escoltar els dies 30 i 31 de desembre de 2024, i 1, 2, 3, 4 i 5 de gener de 2025, en horaris que s’hauran de sol·licitar a través de la web.

1 de gener: Recollida de cartes a l’Ateneu, amb hora tranquil·la inclosa

El dia 1 de gener de 2025, el Teatre Municipal de l’Ateneu rebrà cartes per al Patge Faruk de les 10:30 h a les 14:30 h. Tal com ja es va fer l’any passat, el lliurament de cartes al Patge Faruk comptarà amb una hora tranquil·la, pensada especialment per a totes aquelles persones amb hipersensibilitat sensorial, TEA, algun tipus de diversitat funcional o persones que no poden gaudir de la festa en el seu format habitual. De 10:30 a 11:30 h, dins de l’acte, es reduirà l’afluència de persones dins el teatre, la música ambiental s’abaixarà i es podrà parlar amb el Patge Faruk de manera ràpida, evitant les cues de l’exterior. Per tal d’evitar aglomeracions, l’accés al teatre no es farà des del vestíbul, sinó que s’accedirà per la pista de futbol sala, ubicada al lateral.

La recepció de paquets serà del 2 al 4 de gener de 2025, de 18:00 h a 22:00 h en un nou local ubicat a l’avinguda Mestre Muntaner, 95. En aquest apartat val la pena destacar que a través de la web dels Reis, hi haurà la possibilitat de fer una pre-entrada de paquets en la qual es podran incloure les dades dels infants, i afegir comentaris que sortiran impresos a les etiquetes dels paquets.

5 de gener: Cavalcada de Reis d’Igualada

El punt de culminació de la Festa serà el 5 de gener de 2025 amb l’arribada dels Reis d’Orient a la ciutat. A les 17:15 h, al Passeig Verdaguer, hi haurà un concert a càrrec de les bandes de música de la Unió Filharmònica d’Amposta, la Banda de Música del Prat de Llobregat i la Banda de Música d’Igualada; i la rebuda de les autoritats a Ses Majestats. Tot seguit i als volts de les 6 de la tarda, els tres reis acompanyats de centenars de patges iniciaran la cavalcada pels carrers del centre d’Igualada. Les escales tornaran a enfilar-se pels balcons durant el recorregut, com a preàmbul del repartiment, que s’iniciarà un cop acabada la cavalcada. La cavalcada estarà encapçalada per la carrossa del Patge Faruk, en la qual aniran també el Nunci i els Heralds.

Recordar també que la cavalcada de reis d’Igualada compta amb una zona tranquil·la pensada i habilitada per a totes aquelles persones amb hipersensibilitat sensorial, TEA, algun tipus de diversitat funcional, persones grans o tothom qui vulgui gaudir de la festa en un entorn tranquil. La ubicació és al final del Passeig Mossèn Jacint Verdaguer, a la zona de l’estació de tren. És un espai ampli dins el recorregut habitual on, en cas de necessitat, els usuaris podran allunyar-se de la cavalcada amb facilitat i mirar-ho des de la distància o anar a espais propers de la ciutat com el parc de Cal Badia o la plaça del Sant Crist.