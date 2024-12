Campanya policial contra el consum d’alcohol i drogues a la carretera en dies de sopars d’empresa

Des del dijous 12 de desembre, i fins al proper divendres 20, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb el cos dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues a les carreteres i municipis de Catalunya.

Coincidint amb els dies previs a les festes de Nadal i els dinars i sopars d’empresa, es desplegaran controls policials de drogoalcoholèmia pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia, per tal de conscienciar la ciutadania que conduir begut o drogat pot provocar accidents de trànsit mortals i greus.

’SCT recorda que el consum d’alcohol i drogues i la conducció són totalment incompatibles i que, tot i que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accident es pot incrementar, atès que l’única taxa segura és 0,0%

Gairebé la meitat de conductors i vianants morts el 2023 havien consumit alcohol

Un 41,7% dels conductors o vianants morts el 2023 havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs i la meitat dels motoristes morts van donar positiu en alguna substància, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) en base a les anàlisis realitzades a 204 víctimes mortals per accident de trànsit tant en zona interurbana com urbana. En concret, dels 85 conductors o vianants morts amb positius, destaca que el 83,5% (71) eren homes i que un 43,5% eren motoristes (37), el tipus d’usuari més nombrós amb consum detectat.

En la mateixa campanya intensiva de controls policials de drogoalcoholèmia de l’any passat, es van imposar 892 denúncies per positiu en alcoholèmia (669 per via administrativa i 223 per via penal), el que suposa un 5,6% del total de proves d’alcoholèmia realitzades (15.915). Durant aquesta campanya també es van detectar 280 positius en drogues en els 583 drogotests realitzats. Aquestes xifres de la campanya preventiva del desembre de 2023 indiquen que cada dia es va denunciar una mitjana de 130 positius per alcoholèmia o drogues.