Un laberint gegant i un maxi planetari seran les estrelles del Saló de la Infància d’Igualada 2024

Aquest dimecres s’ha presentat el Saló de la Infància d’Igualada 2024 que sota el títol Del Saló a la Lluna portarà a la ciutat una edició centrada en la ciència i la tecnologia entre el 27 de desembre i el 4 de gener.

Illa ha explicat que l’objeciu d’aquest any és “integrar i desenvolupar les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria y Matemàtiques) mitjançant el joc i les experiències d’aprenentatge actiu”. Com ha detallat la regidora, “aprofitant que l’Ajuntament lidera un projecte europeu per fomentar les Ciències STEM entre els infants i joves, volem potenciar aquests coneixements a través del joc. Hem preparat, per exemple, un laberint gegant on s’haurà d’utilitzar l’enginy i la creativitat per sortir, i un planetari familiar per a conèixer l’espai exterior”.

Un Saló inclusiu i que compta, un any més, amb la participació de les entitats

Enguany el Saló ha volgut tornar a posar èmfasi en ser un espai inclusiu i accessible i per això es tornarà a comptar amb activitats com el recorregut amb el carro dels Traginers adaptat o el matí sense soroll perquè aquells infants que són sensibles davant molt soroll puguin gaudir de les activitats amb total tranquil·litat. En aquesta edició, seguint la línia del Saló anterior, hi haurà torn de matí i torn de tarda, i les entrades es podran adquirir a Tiquets Igualada.

El Saló seguirà comptant amb activitats que s’han realitzat en edicions anteriors com són les actuacions d’entitats de la ciutat, la zona d’aventura, inflables, llits elàstics, maquillatge, realitat virtual, manualitats, ludoteca, espai nadons, escaperoom o l’escalextric. També visitaran l’espai i es podran veure per dins el cotxe de la policia, el camió dels bombers o l’ambulància. Com a novetat, ha anunciat la regidora, enguany el Saló comptarà amb un laberint gegant i un planetari entre d’altres sorpreses.

Aquest any el Saló compta amb la col·laboració de 22 entitats i 20 empreses s’amplia, així, el nombre d’empreses que participen cedint o donant materia per la infraestructura, la decoració i diferents regals pels sortejos i concursos pels infants.

Les entitats que participen al Saló d’enguany són: Agrupació Folklorica – Petits AFI, Anoia Club Gimnàstic, Bitrac Dansa, Club d’Escacs d’Igualada, Colla Gegantera El Bisbalet, Coral Infantil Gatzara, Coral Infantil Verdums, Dracs, Diables, Grallers i tabals del Barri de Sta. Caterina Igualada-Mal Llamp, Esbart Igualadí-Els Pastorets , Moixigangers Igualada, Petits Diables d’Igualada, Protons i Teatre Nu.