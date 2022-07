Colpejant els percentatges

Cinc de cada deu dones practiquen esport, com a mínim, un cop per setmana, un 19,2% més de les que ho feien fa deu anys. Es tracta d’un increment més prominent que el que experimenten els homes que practiquen esport amb la mateixa freqüència, encara que ells segueixen sent més, ja que més de la meitat (59,6%) de la població masculina es calça les sabatilles setmanalment el 2020 davant del 50,2% de dones.

Els esports de força o de contacte son dels que més s’han vist afectats per aquest canvi, per exemple, el crossfit. La country manager de crossfit a Espanya, Natalia Díez, ho confirma al CMDSport: “Històricament sempre hi ha hagut més homes practicants de Crossfit que dones, però des de fa un any i mig el percentatge està quasi igualat. Les dades de participació femenina son espectaculars. Inclús en els últims Open, les dones han vorejat el 50%”.

Díez no és l’única que confirma aquest auge, també ho celebra, la igualadina Soraya Soler: “Cada vegada tinc més dones a les meves classes que decideixen posar-se en forma i desconnectar, ja que no només t’ajuda físicament, sinó també és mental”.

La Soraya té 24 anys i és llicenciada en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció a la Pompeu Fabra. A més, té Doble màster en Investigació criminal i Psicologia Forense.

Actualment treballa al Centre Penitenciari de Brians 1 com a Tècnica especialista en serveis penitenciaris. Va començar a canviar els seus hàbits alimentaris i l’estil de vida quan el 2018 va decidir assistir a classes de crossfit regularment. En adoptar un nivell que no li permetia avançar més, va començar a fer classes a Crossfit Igualada com a entrenadora. Reconeix que cada vegada són més les dones que assisteixen a les classes i que està contenta ja que quan va començar era de les poques que el practicaven.

Segons les dades de l’informe Enquesta d’Hàbits Esportius a Espanya (2020), hi ha un 23,5% de les dones practiquen esport diàriament per un 30,8% dels homes, i on la diferència és més destacable és al veure les dades generals -incorporen tots els que practiquen esport, sigui quina sigui la freqüència-. Així, el 60,5% dels homes ho fan en algun moment, mentre que en el cas de les dones la xifra se situa gairebé al 54% molt per sobre que el 31% del 2010.

El principal motiu que reuneix l’Enquesta a què al·ludeixen els homes en fer esport, és per diversió o entreteniment. Tot i això, entre les dones els arguments que estan per sobre dels homes és per posar-se en forma i per salut. Un testimoni d’aquests efectes és la igualadina Nerea González, que té 22 anys i estudia doble grau en Nutrició Humana i Fisioteràpia al Campus Universitari Igualada–UdL: “L’esport m’ha ajudat a saber fins on puc arribar i adonar-me de tot allò que puc aconseguir amb esforç i constància”, se n’alegra González.

Es va iniciar a la calistènia cap al 2019 encara que no ha estat fins al 2021 que la practica regularment als parcs habilitats per aquest esport a Igualada. Considera que l’ Street Workout li ha permès optimitzar la seva condició física i així ser millor al ball, disciplina que la porta acompanyant des de ben petita.

El Crossfit no és l’únic esport en el qual creix la participació femenina. Segons les dades de la Federació de Boxa de la Comunitat Valenciana, hi ha un canvi en els valors percentuals en les dones federades el 2015 i el 2018. La presència femenina era de l’11% el 2018 mentre que fa set anys era una cosa residual. Vanesa Morell, boxejadora al gimnàs Gallego Prada (Barcelona) porta quatre victòries als Campionats de Catalunya de Boxa i una derrota al Campionat d’Espanya 2021 contra una boxejadora que va ser bronze d’Europa sub-21. Viu a Barcelona i s’està preparant per a les proves d’accés al Grau Superior de Condicionament Físic. Competeix en boxa fa tot just dos anys i ho sent així: “Quan comences la competició has de decidir el camí que vols: o donar-ho tot per aquest esport o seguir de farra pel carrer”.

Per a la lluitadora de 20 anys no existeix el cansament mentre entrena 6 vegades a la setmana i més d’un dia, doblement. A les classes de boxa, les dones són la minoria però té l’esperança que en el futur siguin moltes més a l’esport que “tant li ha donat”. Porta la boxa tatuada al cor fins al nivell de conèixer la seva actual millor amiga a partir d’aquesta disciplina. Com explica Morell, quan coneixes gent que comparteix la teva mateixa passió passen a ser fins i tot més amics que els teus amics. Considera que la boxa és una forma de vida i que t’ensenyen a no rendir-te ja que té molt del que és físic però també del que és mental, tant en homes com en dones. Una de les dades més sorprenents d’esports com la boxa, l’street workout o el crossfit, ha estat la tradició d’una majoria de participació masculina pel que fa als esports de contacte o de força. Però els percentatges parlen per sí sols i alguns hàbits han arribat per quedar-se, mentre que els estigmes físics cada vegada comencen a difuminar-se més ja que les dones no amaguen el seu interès en modificar la seva condició física.