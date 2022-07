Quasi la meitat dels joves formats per la Micod ja ha trobat feina

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) ha realitzat els darrers mesos dues formacions gratuïtes adreçades al jovent inscrit a l’atur de la Conca d’Òdena: un curs de Polimanteniment industrial i un curs de Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. La bona xifra inserció laboral d’aquests dos cursos i, especialment, la necessitat que tenen les empreses de trobar professionals formats ha fet que la MICOD decidís reeditar el curs de plaques solars de cara a la tardor.

Aquesta segona edició del curs especialitzat de Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques tindrà lloc els mesos d’octubre i novembre i constarà de 150 hores de formació teòrico-pràctica. És totalment gratuït i va adreçat a les persones joves d’entre 19 i 29 anys de la Conca d’Òdena que estiguin buscant feina –ja sigui perquè estan a l’atur o treballant en situació precària- i tinguin una formació mínima d’ESO. La Mancomunitat els ofereix l’aprenentatge d’un ofici amb molta demanda al territori, la possibilitat de fer pràctiques en empreses de la comarca, i suport en la recerca de feina. La formació es realitza a les instal·lacions que Saltoki té a Igualada i que cedeix desinteressadament.

Als dos cursos realitzats el darrer any hi han participat 32 persones. Del total de persones que van realitzar el curs de polimanteniment industrial, el 57% ja estan treballant en empreses de la Conca. Pel que fa a l’alumnat del curs d’instal·lacions solars, per ara ja són un 33% les persones que han trobat feina al sector de les energies renovables i es preveu que aquesta xifra s’incrementarà.

Aquestes bones dades d’inserció es deuen al fet que els cursos estan totalment orientats a formar els professionals que necessiten les empreses de la Conca, la formació té un caràcter eminentment pràctic i els alumnes poden realitzar pràctiques en empreses que, en molts casos, els acaben incorporant a la plantilla.

El balanç -tant de l’alumnat com de les empreses participants- és molt positiu, i per això la Mancomunitat fa una crida a les empreses del sector de les energies renovables perquè optin a incorporar com a estudiants en pràctiques els alumnes de la propera formació que s’iniciarà al mes d’octubre. Totes les empreses participants fins ara han confirmat que estarien disposades a repetir l’experiència d’incorporar alumnat en pràctiques amb perfil d’auxiliar d’instal·lacions solars fotovoltaiques i realitzar-los, tot seguit, un contracte de treball si hi ha bona actitud per part de l’alumne, ja que és un perfil professional actualment molt buscat.

Els joves que es vulguin inscriure, així com les empreses interessades, es poden adreçar a la Micod a través del correu concaindustrial@micod.cat o bé al telèfon 938066555.