L’Igualada Rigat s’estavella contra els pals

IHC RIGAT 2

JUVENTUDE DE VIANA 2

Els ferros van impedir la primera victòria de l’IHC RIGAT a la competició europea aquesta temporada. Van ser-ne vuit pel cap baix, alguns amb remats consecutius. L’equip es va haver de conformar amb un empat en un partit que ha de servir de reactivació després de l’aturada de competició de 15 dies. Part del treball que es va fer a pista s’haurà de posar en pràctica dimecres contra el Noia, amb la baixa de Ton Baliu per targetes.

La primera oportunitat clara del partit va ser arlequinada. Tety Vives no va poder aprofitar un penal al minut 12. 3 minuts més tard va arribar l’1 a 0 amb un remat d’Aleix Marimon a l’escaire des de mitja pista. La primera part va acabar amb aquesta mínima diferència, gràcies, sobretot, a la gran aturada d’Elagi Deitg en un penal a falta de 77 segons pel final.

A la segona part, Guillem Torrents va ocupar la porteria igualadina i es va estrenar també amb una pilota aturada (la FD per 10 faltes d’equip). En Guillem va aturar el llançament, però Remi va aconseguir l’empat en el rebot. Només 14 segons després, Riba hauria pogut tornar a posar als rigats per davant amb una FD per targeta blava però no la va poder transformar en gol. La situació es va repetir 10 minuts després amb una FD per 10 faltes d’equip.

L’1 a 1 es va mantenir invariable fins al minut 14. Bernat Yeste va aconseguir el 2 a 1 d’un tir creuat. L’avantatge va durar només 3 minuts. Gustavo Lima va fer el 2 a 2 de penal. Era un partit de pilotes aturades. L’última gran oportunitat local també va ser de FD. Yeste no va poder aconseguir el 3 a 2. Al final, es va aconseguir el primer punt europeu i ara toca pensar en el derbi amb el Noia.