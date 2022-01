L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha comparegut aquest dimarts a la tarda en roda de premsa per donar resposta a la polèmica per la gran quantitat de multes del pel radar de tram que hi ha a la C-244, entre les rotondes del Pla de la Masia i la residència Amavir. En els darrers dies molts conductors afectats havien aixecat la veu i fins i tot s’havien produït marxes lentes per manifestar-se en contra del radar.

Trucharte ha anunciat que “de manera excepcional” s’anul·laran totes les sancions imposades entre el 9 de desembre, data d’inici de funcionament del radar, i el 24 de gener. A més, aquells que ja l’haguessin pagat, se’ls retornaran els diners. L’alcaldessa ha explicat que en aquest període s’havien posat fins a 6.000 multes i han aparegut casos de conductors que han rebut 13 multes d’aquest radar de tram.

Això sí, l’alcaldessa ha confirmat que el radar de tram seguirà actiu i que abans de la instal·lació de l’aparell ja havien provat de col·locar semàfors i altres reductors de velocitat “que no van resultar efectius i van patir actes vandàlics”. Trucharte ha defensat que “hi ha hagut massa ensurts a la zona i un bon govern municipal s’ha d’anticipar als fets per no haver de lamentar danys majors”.

L’alcaldessa també ha explicat que en cap cas hi ha hagut sancions per aquells conductors que anaven a menys de 55 km/h, “tot i que la via sigui de 30 km/h”. Una afirmació, però, que diversos conductors afectats ja han contradit, defensant que les seves multes eren per anar a menys de 50 km/h. Trucharte també ha avançat que s’han demanat informes tècnics per estudiar si la velocitat límit de la via s’ha d’augmentar a 50 km/h. Això sí, de moment, en els propers dies seguirà a 30 km/h.

L’alcaldessa vilanovina també ha explicat que el 85% de les sancions son de ciutadans de fora de Vilanova del Camí i ha agraït que “la gran majoria dels nostres veïns respecten el radar i demanem als de fora del municipi que no es posi en perill als ciutadans”. Finalment, ha detallat que un 70% dels sancionats circulava entre 61 i 70 km/h, un 20% ho feia per sobre dels 70 km/h i que hi ha hagut casos superiors als 100 km/h i fins i tot un a 132 km/h.