A l’Espai de La Tossa, t’espera l’obra de Gaŀla Olivan: una genial reinterpretació del paisatge a través de la mirada fotogràfica

Aquests dies i fins ben entrat el mes d’octubre, la Fundació La Tossa, en el seu espai expositiu, ens proposa de descobrir “Racons atrapats”, l’obra de Gaŀla Olivan Gurt; una jove montbuienca que, entre diverses afeccions, es manifesta com a una apassionada de l’art de la fotografia, declarant-se alhora una oportuna coneixedora de distints processos i tractaments de la imatge.
Es tracta doncs d’una d’un exhibició de fotografies que són el resultat de llargues hores de treball i d’experimentació amb cada imatge; exposades, de manera pautada, per tal de despertar l’interès d’uns visitants envers la seva personal percepció fotogràfica i estètica d’aquells indrets, tan inestimablement propers, que embolcallen el seu poble, Santa Margarida Montbui. I ho fa, donant una visió artística d’aquests entorns tot servint-se del que ella anomena “un element singular”, una bola de vidre. Això és, l’ull fotogràfic en cada captura, gràcies a la bola de vidre, és capaç d’oferir una altra visió del paisatge, és a dir, suggerir o -per què no- endevinar altres percepcions visuals de la realitat.
Efectivament, la bola de vidre, des de la seva pròpia clarividència, li concedeix una nova mirada, una altra percepció dels fets i les coses tangibles que, amb el domini de la seva càmera fotogràfica, ens transporta per una Natura i uns paisatges, de Montbui, d’una inimaginable bellesa. Perquè, en paraules seves, si bé sempre s’ha sentit captivada per l’entorn natural del poble que va bressolar-la, cada un dels racons del seu embolcall natural s’han convertit en una autèntica i pertinent font d’inspiració per al seu procés creatiu en matèria fotogràfica; a partir del qual, cada imatge és una magnífica oportunitat per a l’exploració i el coneixement de les llums i les ombres, dels colors, de les textures i de qualsevol forma nova i capritxosa. Al cap i a la fi, cada fotografia és la consecució d’un pas més en aquest camí d’aprenentatge continu a què l’ha convidat el seu deliri per les imatges.
Precisament, els darrers temps han suposat tot un avenç en una realització fotogràfica que havia nascut simplement com a un hobby; i, que gràcies a consolidar una òptima destresa per les diferents tècniques de tractament de les imatges ha pogut observar i apropiar-se del seu entorn a partir d’una mirada cada cop més i més renovada. Definitivament, apunta que, de vegades li passa pel cap d’esbrinar fins amb quin punt aquesta passió per la fotografia va aflorar com una afecció artística o és herència familiar; o potser no va més enllà de ser la seva personal i més intrínseca manera de connectar-se amb el món; àdhuc compartir bona part d’ella mateixa amb qui li pugui interessar aquest vessant tan evocador d’una obra en que l’amor a la fotografia s’ha convertit en art.
A mode de perfil personal, Gaŀla Olivan i Gurt, una jove de vint-i-set, veïna del nucli antic de Santa Margarida de Montbui, ha trobat en la fotografia una manera única d’expressar-se i de connectar amb el món. Titulada en Educació Infantil, i en tant que una experimentada monitora, actualment treballa a la Ludoteca del Centre Cívic del Barri Montserrat d’Igualada, una realització professional que compagina a amb una mena de frenesí per a capturar moments seqüencials i paisatges. Perquè més enllà del seu treball en l’esfera educativa, allò que més la motiva és sortir a caminar i explorar nous racons sense perdre mai de vista l’observació atenta del paisatge que l’acompanya, sempre amb la càmera a punt de disparar davant de qualsevol circumstància o succés que li cridi l’atenció; de fet, apropiant-se fotogràficament d’aquells petits instants que la vida li regala. I des d’una mirada diferent, altrament una òptica nova, aquella mirada que a tothora persegueix expressar el que sent en els entorns que més la inspiren.