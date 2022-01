Esquerra Igualada proposa ajudes de 1.800€ a l’any als joves per emancipar-se

Esquerra Republicana i les seves joventuts, Jovent Republicà, han presentat diverses propostes en el marc del nou Pla local de Joventut d’Igualadsa (2022-2026) que ha presentat el govern municipal de la ciutat.

Segons el pla que presenta el mateix govern municipal “el 45% dels joves exposen que els agradaria viure fora d’Igualada, el 27% de la població jove es troba en risc de pobresa o que el 23% expressa tenir malestar emocional”. De fet, en referència a la salut mental, el 66% dels joves del municipi manifesten que en el darrer any han patit moments d’angoixa, ansietat, estrès o altra tipus de malestar psicològic. Davant el diagnòstic que ha fet el propi govern municipal, des de les files republicanes apunten que “les propostes del govern es queden molt curtes, no aporten solucions estructurals per revertir una situació molt greu de manca d’oportunitats del jovent a la nostra ciutat” i també apunten que “el govern municipal no ha fet res en els darrers 10 anys i ara en paguem i en pagarem les conseqüències, la ciutat i el jovent, ja que no hi ha perspectiva de futur interessant pels i les joves d’Igualada”. Per això des d’ERC Igualada han presentat un seguit de mesures al govern municipal:

Servei de psicologia municipal, públic i gratuït pel jovent de la ciutat

Els republicans consideren fonamental actuar de manera contundent per revertir la situació i els indicadors de Salut Mental i convertir Igualada en una ciutat referent en aquest àmbit. Per això, proposen la creació d’un servei de psicologia públic, gratuït i municipal per atendre a tots els joves de la ciutat que així ho vulguin a través d’una borsa municipal de psicòlegs i psicòlogues de la comarca per tal d’oferir el millor servei possible i fomentar així la contractació de joves de l’Anoia.

Ajut municipal per a l’emancipació juvenil

En el camp de l’habitatge i seguint la línia dels últims mesos, ERC i Jovent constaten el “problema evident de la ciutat, dels preus inassolibles per a molts joves i els problemes derivats de l’emancipació del jovent.” Proposen crear un ajut mensual de 150€ al mes (1800€ a l’any) durant els primers 4 anys d’emancipació amb criteris de progressivitat pel jovent.

Projecte propi pel desenvolupament de Cal Badia

Pel que fa al nou espai municipal recentment inaugurat, proposen “crear un projecte propi per transformar Cal Badia en un espai artístic, de creació i foment de la cultura” i també consideren que la seva singularitat arquitectònica el poden convertir en un “espai de referència durant la Capitalitat de la Cultura Catalana.”

Promoció del comerç local amb descomptes pel jovent

Pel comerç, proposen “dinamitzar-lo i promocionar-lo davant la manca de recursos econòmics per parts dels joves” mitjançant un descompte permanent a tots els joves de la ciutat als comerços locals. Un descompte d’entre el 10% i 20% i assumit directament per l’Ajuntament. Segons detallen, aquesta mesura està enfocada en “ajudar a la butxaca dels joves amb l’objectiu de crear hàbits de consum local i dinamitzar permanentment el petit comerç d’Igualada”

Promoció cultural semi-gratuïta pel jovent

Finalment i en darrera instància, els republicans han parlat de la “necessitat de fomentar un oci saludable, educatiu i cultural” i també d’“incentivar el consum d’activitats culturals entre els joves de la ciutat”. Proposen crear un conveni entre Ajuntament i espais i centres artístics i d’art perquè puguin accedir-hi gratuïtament o amb descomptes a espectacles, obres o actuacions.

Des d’Esquerra consideren “fonamental tirar-les endavant i que no siguin vistes com a mesures de partit, sinó de ciutat i per tot el jovent”. El regidor David Prat ha destacat que “l’emergència de la salut mental així com la de l’habitatge no poden esperar més” ja que considera que “ens juguem el nostre jovent i el futur de la ciutat. No podem perdre aquest tren, Igualada no s’ho pot permetre un altre cop”.