Castellolí posa en valor el seu patrimoni històric i el talent esportiu

Castellolí ha celebrat aquest cap de setmana la Festa Major de Sant Vicenç, que va començar el passat dijous amb la presentació del llibre i exposició “Homenatge a Lluís Llach” del dibuixant Jordi Magrià ‘Bicman’ i s’ha allargat fins diumenge. Les festes han servit per posar en valor el patrimoni històric i el talent esportiu de Castellolí amb dos dels actes que han tingut més participació: les visites guiades al Castell d’Aulí i la 8a Nit de l’Esport.

Divendres al vespre va tenir lloc a la Brillante una nova edició de l’esdeveniment esportiu, en què van ser premiats com a Millors Esportistes del 2021 de Castellolí Santi Villamurt, rider de BTT; Raquel Fernández, corredora de curses de muntanya; i es va atorgar una menció especial a Ignasi Costa, del Club Atlètic Igualada, per la seva trajectòria esportiva. A l’acte hi van assistir unes setanta persones i el convidat de la nit va ser l’experimentat pilot de la Pobla de Claramunt Rosendo Touriñan, que va participar durant anys al ral·li Dakar.

Diumenge, un centenar de persones de totes les edats van visitar el Castell d’Aulí i van poder conèixer de primera mà les descobertes realitzades a la banda est de la fortificació en la darrera campanya d’excavacions: l’arqueòloga i coordinadora de l’equip, Cristina Belmonte, va mostrar als visitants els murs i estances localitzats durant els últims treballs, que han permès duplicar la superfície coneguda fins ara del castell, construït a l’època medieval. L’Ajuntament va posar un bus gratuït a disposició de les persones interessades en la visita per arribar fins a la zona del castell.

Les festes també han comptat amb actes tradicionals com ara una xocolatada; l’acapte de sang amb 22 donants -se’n podran beneficiar 66 pacients-; les passejades amb ponis, amb una gran participació -una vuitantena d’infants-; la Missa de Festa Major; i l’obra “El final NO està escrit” a càrrec del grup teatral de Capellades, amb una cinquantena d’espectadors. També hi ha hagut espai per al futbol sala, amb la victòria de la Penya Blaugrana de Castellolí davant el Vallirana, i per demostrar coneixements sobre cultura i tradicions catalanes al Wooclap. Enguany, tanmateix, no s’han pogut celebrar el Concurs de Cuina ni la Festa de la Gent Gran a causa de la situació sanitària actual.

El regidor de Festes, David Arana, explica que “hem celebrat la Festa Major amb èxit de participació dins els paràmetres que se’ns han permès, preservant al màxim la seguretat de tots els participants. Ja tenim ganes que arribi la Festa Major del maig”. Per la seva banda, l’alcalde, Joan Serra, felicita els guardonats en la Nit de l’Esport i valora molt positivament com ha anat la Festa Major: “La gent ha sigut cauta, ens ha fet bon temps i hem mantingut molta activitat. Destacar la visita al Castell: és d’agrair que vingués tanta gent, això dona sentit a la feina feta durant tot aquest temps per recuperar el patrimoni històric de Castellolí. Esperem que en les pròximes edicions de la festa puguem fer moltes més activitats perquè la pandèmia hagi quedat enrere”.