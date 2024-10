Unió de Pagesos presentarà un contenciós contra l’autorització de dues plantes solars a l’Anoia

Unió de Pagesos, ha informat a través d’un comunicat de premsa que ha interposat dos contenciosos administratius contra les desestimacions dels recursos d’alçada que va lliurar el sindicat davant la Secretaria d’Acció Climàtica del Govern anterior en funcions, en relació amb les autoritzacions de la direcció general d’Energia a les plantes solars fotovoltaiques Aspillera Solar de 46,3 MW i Escribano Solar de 44,9 MW, ambdues a l’Anoia, concretament als municipis de Bellprat, Sant Martí de Tous, Jorba i Òdena.

Aquesta setmana passada sortia a la Veu de l’Anoia, que Preservem l’Anoia volia portar a la fiscalia a ex-alts càrrecs de la Generalitat per la tramitació dels parc solars a l’Anoia, i que recorrerien a un recurs contenciós per evitar la implementació d’aquests. Ara, Unió de Pagesos, explica que “la direcció general d’Energia i la Secretaria d’Acció Climàtica no han deixat cap més opció al sindicat que acudir a la justícia, ja que han fet cas omís dels reiterats advertiments i recursos presentats per Unió de Pagesos al llarg de la tramitació administrativa i lluny d’esmenar els defectes de la tramitació, finalment, han clos la tramitació dels esmentats projectes apartant-se de les obligacions i tramitacions que estableix la Llei dels espais agraris, principalment, pel que respecta a l’incompliment o el compliment parcial de l’obligació dels promotors d’incorporar l’Anàlisi d’Afectacions Agràries”.

El sindicat considera que el Govern anterior en funcions va ser molt irresponsable per no buscar una solució ajustada al conjunt del dret vigent, ja que, en cas que la justícia anul·li les autoritzacions, obriria la porta a què els promotors dels projectes puguin reclamar indemnitzacions pels costos i inversions dutes a terme —els 4 projectes que el sindicat ha portat a la justícia fins ara ja sumen 84,18 milions per aquest concepte—, així com pels lucres cessants que els comportarà. Per tant, si el nou Govern no esmena la tramitació il·legal feta fins ara, exposarà la Generalitat a haver d’abonar futures indemnitzacions multimilionàries als promotors dels projectes.