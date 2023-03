Unió de Pagesos farà quatre xerrades a Igualada per acostar la pagesia a la societat

Unió de Pagesos ha presentat aquest dimecres a Igualada el cicle de xerrades ‘Més pagesia, més a prop!’ que tindrà lloc durant el març i l’abril, amb l’objectiu d’escurçar el distanciament palès entre el sector agrari i la societat en general, fins i tot en nuclis petits i rurals.

Així, les xerrades transmetran en un to divulgatiu quina transcendència té el sector agrari tan el context actual com el que es preveu d’emergència climàtica, quines repercussions té la pagesia en el dia a dia de les persones i a l’hora de garantir la sobirania alimentària i la gestió del territori o com les nostres decisions com a consumidors tenen una incidència directa en el nostre entorn més immediat.

Les xerrades estan pensades perquè siguin molt divulgatives i estan obertes a tothom, especialment recomanades per als docents, en tan que són altaveu per a les generacions futures, i per als representants polítics, per la repercussió de les seves decisions a la ciutadania.

‘Més pagesia, més a prop!’ és un cicle de quatre xerrades que de la mà de quatre experts posaran en valor les aportacions del sector agrari tan a la comarca de l’Anoia com a Catalunya. La primera —’La pagesia ens alimenta?’— tindrà lloc aquest divendres dia 3 i l’oferirà en Marc Talavera, del col·lectiu Eixarcolant. El 9 de març, la investigadora de l’Institut de Recera i Tecnologia Agrolimentàries [IRTA], Maria Devant, versarà sobre ‘Seguirem menjant carn en el futur?’. La tercera xerrada, ‘Canvi climàtic, grans incendis i la pagesia com a solució’, serà el 30 de març i anirà a càrrec de Marc Castellnou, cap de l’Àrea del Grup d’Actuació Forestal [GRAF] de la Generalitat. Clourà el cicle l’economista Francesc Reguant, el 21 d’abril, amb la xerrada ‘La ramaderia actual amb dades’.

Totes les xerrades començaran a les 18.30 h i tindran lloc al Centre Cívic Nord d’Igualada, excepte la segona, del dia 9 de març, que es realitzarà al Centre Cívic Centre d’Igualada. El cicle compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona.