Calaf incorpora mig milió d’euros al pressupost per destinar-los a la futura biblioteca

L’Ajuntament de Calaf va celebrar aquest dilluns 27 de febrer la sessió plenària ordinària del mes de febrer. Un dels punts destacats va ser la incorporació d’una partida de 517.180,78 euros al pressupost municipal provinent d’una subvenció quadriennal per a obres de construcció i reforma de biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya concedida per la Generalitat.

Els grups de l’oposició van manifestar estar d’acord amb la necessitat d’aquest futur equipament, però el GiC hi va votar en contra i Junts per Catalunya es va abstenir. Entre d’altres, no els va semblar adequat el procediment, perquè consideren que pocs mesos abans de les eleccions, no s’haurien de poder fer operacions de crèdit tan grans amb presses i comprometre així els mandats següents.

L’alcalde, Jordi Badia, va explicar que no hi ha cap despesa compromesa sinó que només s’accepta una subvenció sol·licitada fa temps i aprovada ara. Per tant, el govern que vingui, si ho considera oportú, hi podrà renunciar. En tot cas, va recordar que tot el projecte no ha suposat, de moment, cap cost per l’Ajuntament, ja que s’ha anat finançant amb diferents programes de la Diputació de Barcelona. Finalment, va aclarir que el calendari de subvencions no ve controlat pel consistori i que tan de bo la resolució hagués vingut abans.

Un dels altres punts rellevants del Ple va ser l’aprovació per unanimitat del Pla Local d’Igualtat, aquest document – que inclou una diagnosi i un pla d’accions – pretén ser una eina que guiï les polítiques públiques del municipi per tal de construir una societat més igualitària en els pròxims anys.

Al Ple també es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal 39, per incloure nous objectes de marxandatge de l’Oficina de Turisme; una transferència de crèdit, corresponent al lloguer de la carpa de la Festa del Pellofa per un valor d’uns 5.000 €, que va canviar de capítol comptable en ser l’entitat La Polseguera qui va assumir-ne directament la contractació i no l’Ajuntament; i una modificació de crèdit per afegir un increment del 2,5% a les retribucions del personal durant el 2023.

Finalment, el Ple va incloure un punt sobrevingut per donar compte de la liquidació del pressupost del 2022.