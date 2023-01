Una Veu coneguda

El 12 de gener del 2023 els alumnes de l’optativa Descobrim l’actualitat de L’escola Pia d’Igualada amb la professora Marta Cortés vam visitar el diari comarcal: La veu de l’Anoia.

Un cop allà va dirigir la visita la Pia, la directora del diari. Ella ens va explicar com funciona l’empresa i què fan, a part d’això ens va fer una visita per les instal·lacions i cada persona ens va explicar el seu càrrec. També vam poder veure una mica els esbossos del diari abans de ser publicat. Quan vam entrar ens va portar en una sala i la directora ens va explicar com s’organitzaven, com anava el tema econòmic, els subscriptors, com treballen, etc.

A La veu de l’Anoia publiquen el diari semanalment i cada persona que hi treballa té un càrrec diferent. La finalitat del diari és: informar, persuadir, promoure, formar opinió, educar i entretenir.

Ens va agradar molt la visita i tot el que ens van ensenyar i explicar, moltes gràcies!