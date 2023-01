L’Anoia es promociona a la fira internacional de turisme FITUR

Anoia Turisme va estar present els dies 18 i 19 de gener a la 43a edició de Fitur, la fira internacional de turisme que va tenir lloc a Madrid, dins de l’estand del projecte Barcelona és Molt Més de la Diputació de Barcelona. Sota el lema ‘El teu viatge comença a Barcelona’ i en un espai de 200 metres quadrats van exposar-se les diferents destinacions de la província de Barcelona, entre elles l’Anoia.

Anoia Turisme, de la mà del Consell Comarcal de l’Anoia va compartir espai amb altres comarques per ensenyar els seus atractius, les propostes i els projectes per promoure la destinació. A més, els seus representants, tècnics i el conseller de Turisme del Consell Comarcal, Daniel Gutiérrez, van reunir-se amb diferents agents públics per establir nous vincles i reforçar els ja existents com Turisme de la Diputació de Barcelona o l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya, però també agents privats, per a donar a conèixer els projectes d’Anoia Turisme com un destí slow, sostenible, ubicat en un entorn rural i buscant en tot moment la creació de sinergies amb ells.

El conseller comarcal de Turisme, Daniel Gutiérrez explica “Fitur és la fira de turisme més important del món. Ser-hi presents de manera proactiva ens ajuda a posicionar l’Anoia com a destí de proximitat, sostenible i slow. Els resultats de la nostra participació són positius i ens permeten avançar en les propostes estratègiques centrades en la bicicleta elèctrica o Anoia Terra de Castells’.