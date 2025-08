El Consell Comarcal i APINAS impulsen l’ampliació del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç d’Igualada

El Consell Comarcal de l’Anoia i l’entitat APINAS han formalitzat aquest mes de juliol un conveni de col·laboració per a l’ampliació del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) d’Igualada, amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de la demanda que hi ha a la comarca de l’Anoia i garantir una atenció adequada als infants de 0 a 6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-ne.

El projecte, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona mitjançant una subvenció sol·licitada pel Consell Comarcal per valor de 250.000 euros, preveu l’adquisició i l’enderroc d’un immoble adjacent a l’actual seu del CDIAP (Passeig Verdaguer), així com la redacció de l’avantprojecte per a la seva futura ampliació.

La presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia, Noemí Trucharte, ha destacat la importància d’aquesta col·laboració: “Estem compromesos a garantir una atenció precoç de qualitat per als infants de la comarca i aquest conveni ens permet fer un pas endavant per adequar l’espai a les necessitats actuals i futures”. Per part d’APINAS, el seu gerent, Jordi Aymamí, ha posat en valor “la trajectòria de més de 40 anys de servei del CDIAP a la comarca i la necessitat urgent de disposar d’unes instal·lacions adaptades al creixement de l’activitat”.

Des de l’any 2020, el CDIAP ha experimentat un increment del 44% en el nombre d’usuaris, passant de 560 a 807 infants atesos el 2024. Això ha anat acompanyat d’un augment del 46% en les hores d’atenció prestades entre 2021 i 2024, fet que evidencia la necessitat d’ampliar l’espai per garantir un servei òptim i accessible.

Amb aquest conveni, APINAS assumeix el rol de promotor del projecte i es compromet a finalitzar abans del 30 de novembre de 2025 l’adquisició de l’immoble, l’enderroc de l’edificació existent i la redacció de l’avantprojecte. A més, el projecte inclou una dimensió social destacada, amb programes d’atenció prioritària als infants derivats pels serveis públics, suport a les famílies i accions de sensibilització adreçades a la comunitat educativa, sanitària i social de la comarca.

Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal de l’Anoia referma el seu compromís amb l’atenció precoç i el suport a les famílies, contribuint a la millora de la qualitat de vida dels infants amb necessitats especials de la comarca.