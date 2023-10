Trobada històrica del Servei de Meteorologia català a Pujalt

El Servei Meteorològic de Catalunya, SMC, va organitzar conjuntament amb l’Observatori de Pujalt i l’Ajuntament de Pujalt la primera trobada de dones i homes observadores del temps de tot Catalunya a Pujalt.

En els darrers anys s’han portat a terme trobades per comarques de Catalunya i en aquesta ocasió es va portar a terme per primera vegada una trobada de tota la xarxa catalana.

Aquesta xarxa està formada per la xarxa Fenocat que aquest 2023 fa 10 anys. Aquesta xarxa la formen uns 75 persones arreu de Catalunya i fan el seguiment fenològic al llarg de l’any. Observen la caiguda de les fulles, les floracions, la maduració dels fruits, l’arribada d’aus migratòries, etc. Les seves observacions serveixen per confirmar com el canvi climàtic està afectant directament a la fenologia. A Catalunya es disposa d’una de les xarxes més denses d’Europa i en la darrera dècada s’ha observat canvis significatius com per exemple que el Cucut, una au migratòria, ja es queda a Catalunya i no migra al nord d’Àfrica.

En aquesta trobadatambé hi havia tota la xarxa de la XOM, Xarxa d’Observadors Meteorològics, en la qual unes 200 persones cada dia des de diferents punts de Catalunya recullen dades meteorològiques a primera hora i en altres moments del dia que complementen les dades de les estacions automàtiques. La cobertura de núvols, el tipus de núvols, els fenòmens meteorològics, la visibilitat i un llarg etc. D’aquests 200 hi ha gairebé un centenar que són vigilants.

Els vigilants són els que quan s’ha pronosticat una Situació Meteorològica de Perill confirmen que aquell fenomen està passant i aporten informació de com s’està produint. Per exemple, una nevada que comença a les 4h de la matinada el vigilant es lleva a les 3h per informar de com va aquella situació i així des del Servei Meteorològic es disposa d’informació real del que està passant comparant la realitat amb el model que s’ajusta al que passarà i així poden afinar la predicció a poques hores i també ajustar la resposta de Portecció Civil davant de les mesures que s’hagin de prendres. Aquestes xarxes, Fenocat i XOM, són xarxes de persones voluntàries que col·laboren amb el Servei Meteorològic i que dissabte van rebre aquest homenatge.

Dissabte entre 10h i 12h es van portar a terme activitats pels col·laboradors que van voler arribar abans amb una activitat al Parc Astronòmic de Pujalt i una activitat al Memorial de la Guerra Civil. Després entre 12:30h i 13:30h es va portar a terme l’acte central al local El Cobert de Pujalt amb unes 130 persones. En aquest acte van assistir entre altres la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, l’alcalde de Pujalt, Pere Masana, i el director de l’Observatori de Pujalt Albert Borràs i González. A l’acte central va començar amb unes paraules del sr. alcalde recordant com és d’important la xarxa Fenocat pel món de la pagesia. Després la Muntsa Bustos i el Xavier Izaguirre des del SMC van fer una resum dels 10 anys de la xarxa Fenocat i dels canvis observats més significatius en aquests 10 anys. A continuació l’Enric Casanelles de l’àrea de predicció del SMC va explicar com les dades que es recullen de base davant una nevada s’acaben introduint en un model que pronostica en els llocs que està nevant o plovent.

Després d’aquesta xerrada va venir el torn del director de l’Observatori de Pujalt que va voler transmetre un missatge en positiu de cara a l’observació meteorològica del futur. Des de les xarxes Fenocat i XOM el pessimisme sobre la continuïtat de la seva feina domina amb persones d’edat avançada. L’Observatori de Pujalt és un Camp d’Aprenentatge del departament d’Educació i disposa d’una xarxa d’escoles que formen “AnoiaMéteo Centres”. Els centres porten a terme observacions meteorològiques i amb formació es pot arribar a recuperar una sèrie de dades de precipitació com el cas de Copons. Hi ha altres centres que estan començant a implantar uns pluviòmetres de cost zero que permetran disposar de moltes dades de precipitació de la comarca.

Després d’aquesta intervenció va acabar l’acte la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca donant les gràcies a totes aquestes persones col·laboradores amb les quals el SMC es nodreix de les dades per construir els fonaments d’una predicció meteorològica.

Una vegada acabat l’acte va ser hora de dinar paella i va haver els moments per poder parlar tots entre tots en una acte que el Servei Meteorològic ja es va veure interessat en repetir en propers anys pel resultat positiu de la trobada.