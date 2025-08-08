La companyia Príncep Totilau actuarà al Helsinki Festival

El proper 26 d’agost, la companyia Príncep Totilau, de Sant Martí de Tous, realitzarà dues funcions al prestigiós Helsinki Festival, a Finlàndia. Hi presentaran l’espectacle Rrrrrr. Història d’una eruga. Es tracta d’un espectacle de dansa adreçat a la primera infància, que explica la metamorfosi d’una eruga fins a convertir-se en una papallona. Compta amb la música en directe, interpretada al piano, de Frédéric Chopin. L’espectacle es va estrenar al Teatre de l’Aurora d’Igualada el desembre del 2023, i també es va poder veure a La Mostra d’Igualada de l’any següent.
L’espectacle compta amb la direcció escènica i la dramatúrgia de Marc Hervàs, la interpretació de Beatriz Macías (ballarina) i de Francesc Mora (pianista), i la producció de Clara Dalmau.
La companyia Príncep Totilau va ser creada fa 18 anys per Marc Hervàs i Clara Dalmau, i suma una quinzena d’espectacles propis, entre els quals destaquen Sis Joans, de Carles Riba, l’espectacle de dansa Escenes d’infants, amb música de Frederic Mompou, o els concerts escenificats Monsieur Croche i Mozartland. La companyia ja havia actuat anteriorment a Hong Kong i a diverses ciutats de Corea del Sud, i aquesta és la primera vegada que ho faran a Finlàndia.