8 d'agost de 2025

La companyia Príncep Totilau actuarà al Helsinki Festival

El proper 26 d’agost, la companyia Príncep Totilau, de Sant Martí de Tous, realitzarà dues funcions al prestigiós Helsinki Festival, a Finlàndia. Hi presentaran l’espectacle Rrrrrr. Història d’una eruga. Es tracta d’un espectacle de dansa adreçat a la primera infància, que explica la metamorfosi d’una eruga fins a convertir-se en una papallona. Compta amb la música en directe, interpretada al piano, de Frédéric Chopin. L’espectacle es va estrenar al Teatre de l’Aurora d’Igualada el desembre del 2023, i també es va poder veure a La Mostra d’Igualada de l’any següent.

L’espectacle compta amb la direcció escènica i la dramatúrgia de Marc Hervàs, la interpretació de Beatriz Macías (ballarina) i de Francesc Mora (pianista), i la producció de Clara Dalmau.

La companyia Príncep Totilau va ser creada fa 18 anys per Marc Hervàs i Clara Dalmau, i suma una quinzena d’espectacles propis, entre els quals destaquen Sis Joans, de Carles Riba, l’espectacle de dansa Escenes d’infants, amb música de Frederic Mompou, o els concerts escenificats Monsieur Croche i Mozartland. La companyia ja havia actuat anteriorment a Hong Kong i a diverses ciutats de Corea del Sud, i aquesta és la primera vegada que ho faran a Finlàndia.

