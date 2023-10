Jorba demana una subvenció per millorar la xarxa d’aigua a la urbanització del Pla de Torruella

Després dels fets ocorreguts fa uns dies amb el subministrament d’aigua al Pla de Torudella, l’Ajuntament de Jorba ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una subvenció de prop de 40.000 euros per la millora de la xarxa de subministrament d’aigua a la urbanització del Pla de Torruella.

La xarxa actual de canonades entre Sant Genís i el Pla de Torruella han quedat obsoletes i desgastades i ocasiona molts problemes als veïns de la zona amb avaries constants i problemes de pressió.

Així, amb la subvenció sol·licitada es vol renovar elements de la xarxa de distribució d’aigua com canonades, vàlvules, escomeses, etc., que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la seva vida útil, per reduir les avaries i pèrdues d’aigua en el sistema. A més també es vol instal·lar mecanismes automàtics de regulació de la pressió a la xarxa.