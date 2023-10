El vilanovins aconsegueixen la primera victòria de la temporada a casa

El CF Vilanova va aconseguir regalar la primera victòria a l’afició local. Després de quatre jornades, els vilanovins han guanyat el primer partit. S’enfrontaven contra el Molins de Rei i es van acabar imposant per 2 a 0, encara que el joc va ser força irregular.

Segons afirma l’entrenador Romans Carrillo segurament ha estat el partit més fluix dels quatre que ja han disputat, “atabalats per la necessitat de guanyar i sobretot per reafirmar la bona feina que s’estava fent tant als entrenaments com als partits que s’havien jugat”. I també per la pressió de jugar a casa.

L’equip va fer una bona arrancada amb deu minuts en què va deixar clara la superioritat sobre el rival. Això però els va generar una relaxació arriscada, perquè “tot i tenir ocasions clares de gol, el rival també les té, i quan estàs en aquestes anades i tornades i no tens el control del partit, en aquesta categoria és molt perillós”.

Tot i això, els locals es van avançar al marcador, mitjançant un gran xut de Zamora de fora l’àrea, agafant un rebot després d’una jugada individual d’Osama. Així van arribar al descans.

A la represa, l’equip va sortir més endollat sabent que la primera part estava molt per sota del seu nivell i amb la intenció de defensar el resultat. Es va notar el canvi d’actitud que va generar noves ocasions, amb una mica més d’intensitat. Gràcies a això Samu aconsegueix posar el 2-0 en el minut 70, després d’una magnífica assistència d’Ivan.

A partir d’aquí, ja tocava només defensar el resultat i Toni va salvar molt bé la porteria davant les ocasions del rival, aconseguint mantenir-la a zero. L’equip ha enviat un missatge de suport i ànims a Miquel Adrio (amb el dorsal número 6) que pròximament haurà de fer front a una operació de menisc que el tindrà apartat uns mesos del terreny de joc.