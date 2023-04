Toni Bou i Jaime Busto tornen a empatar al trial de Portugal

No cal dir que pels anoiencs les victòries al llarg d’anys i panys del pierenc Toni Bou és motiu de joia i satisfacció. Ara bé, pels aficionats en general, per la modalitat de trial es celebra que ara sí, ara hi ha mundial.

I es que després de l’empat de triomfs a Arteixo, aquest cap de setmana al trial portuguès de Gouveia Toni Bou, amb Montesa, i Jaime Busto, amb GasGas, han tornat a guanyar un trial cadascun, Bou el del dissabte i Busto el del diumenge.

Bou al final dels dos dies deia: “En general faig un bon balanç del GP. Sabíem que avui seria més difícil, que cometrien menys errors tots els rivals i així ha estat. Una fallada en la primera volta ha fet que ens hàgim carregat uns punts, però després hem pogut remuntar. En la segona volta estàvem quatre punts per davant i he comès un error en una zona de riu. La veritat que anàvem molt al límit i s’ha escapat per poc. Aquesta posició és bona de cara al campionat. La pròxima cita és al Japó on sempre és una prova especial per al nostre equip. Hem aconseguit grans resultats allí i anirem amb moltes ganes i amb un campionat súper atapeït. Així que a donar el 100%”.

A Trial 2 continuen les magnifiques demostracions del jove pilot Àlex Canales de La Pobla de Claramunt amb Sherco, sisena posició el primer dia i cinquena el diumenge entre un total de quaranta participants en aquesta categoria.

Els dies 20 i 21 de maig es disputaran dos trials més d’aquest mundial a l’aire lliure al circuit japonès de Motegi, propietat d’Honda, situat a uns 200 km de Tòquio.