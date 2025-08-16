L’Ajuntament d’Igualada prohibeix unes pancartes de la Coll@nada, dies abans de la Festa Major

L’associació juvenil La Coll@nada ha emès un comunicat denunciant la “prohibició per part de l’Ajuntament d’Igualada de la col·locació de sis pancartes a la via pública” en el marc de la campanya “Baixa al carrer i participa”, organitzada conjuntament amb La Intersindical Anoia i Òmnium Cultural Anoia.
La proposta, que té com a objectiu “posar en valor les lluites socials i la memòria col·lectiva transformant simbòlicament el nom de diversos carrers de la ciutat”, ha estat desestimada pel consistori igualadí, emparant-se en l’article 88.2 de l’ordenança municipal i al·legant que les pancartes podrien “afectar la neutralitat institucional” en coincidir amb actes oficials de la Festa Major.
Les entitats organitzadores presenten un recurs, i demanen al Tribunal Constitucional i Suprem que reinterpretin la mesura
Les entitats organitzadores han respost presentant un recurs de reposició en què denuncien la mesura com una vulneració del dret fonamental a la llibertat d’expressió, així com del dret de reunió i manifestació. A més, citen jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que empara l’ús de l’espai públic com a àmbit legítim de participació ciutadana i expressió simbòlica.
Les pancartes, segons expliquen els promotors, “estan signades per les entitats impulsores i tenen un caràcter clarament atribuïble”, fet que “elimina qualsevol possibilitat de confusió amb l’Administració o de manca de neutralitat institucional.”
A més, segons l’entitat, la mesura és “desproporcionada i contrària al principi de proporcionalitat”, i al·leguen que l’Ajuntament “podria haver establert condicions compatibles amb els actes de Festa Major en lloc d’optar per una denegació total”, com ara, fixar una ubicació per les pancartes, la durada d’aquestes o la mida.
La Colla@anada, La Intersindical Anoia i Òmnium Cultural Anoia, demanen a l’Ajuntament la revocació de la resolució municipal
Amb aquesta acció, les entitats pretenien “generar una reflexió crítica i col·lectiva sobre els valors socials i democràtics, tot promovent la participació ciutadana en el marc de les festes locals”. L’Ajuntament, però, “ha impedit que aquesta expressió simbòlica prengui forma a l’espai públic”, obligant els organitzadors a recórrer a la via administrativa per “defensar els seus drets”.
Els col·lectius impulsors demanen ara la revocació de la resolució municipal i el “respecte als drets fonamentals en l’espai públic”, especialment en un context festiu i de màxima presència ciutadana com és la Festa Major.