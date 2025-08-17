Un article de
Jordi Puiggròs

Periodista i Cap de redacció

Un article de
Jordi Puiggròs
Periodista i Cap de redacció
17 d'agost de 2025

“Una cosa és saber conduir, i l’altra saber conviure al volant”

Entrevista a Daniel Cervera i Fernando Caldito, emprenedors igualadins de Practicavial.com

Un article de

Daniel Cervera (Igualada, 1983) és emprenedor i fundador de PracticaVial, una plataforma tecnològica que ajuda els futurs conductors a aprovar el carnet amb més seguretat i eficiència, i alhora permet a les autoescoles digitalitzar tota la seva gestió. Des dels inicis, ha comptat amb el suport clau de Fernando Caldito (Igualada, 1981), expert en desenvolupament web i audiovisual,…

[…]

Aquest és un article prèmium; fes-te subscriptor de la Veu per continuar llegint la notícia.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!

Et recomanem×
IgualadaJordi Puiggròs