Masquefa presenta els resultats de la liquidació pressupostària de 2024

En el darrer Ple de l’Ajuntament de Masquefa, l’alcalde Daniel Gutiérrez va assabentar de la liquidació del pressupost de l’any 2024, informant de la situació econòmica favorable per part de l’Ajuntament de Masquefa.
L’Ajuntament ha assolit tancar la liquidació de l’exercici 2024 amb un romanent de tresoreria positiu que ascendeix fins a 1.738.792,19 €, un estalvi net per valor de 1.439.331,45 € i un endeutament del 45,65%. A més, també cal destacar que el període mitjà de pagament a proveïdors se situa en els 9,17 dies.
De les dades de tancament, destacar la reducció de l’endeutament, que passa del 59% l’any 2022 al 46% l’any 2024, i a la capacitat de generació d’ingressos ordinaris, passant de 11,4 M€ l’any 2022 a 13,2 M€ l’any 2024.