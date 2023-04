Victòria brillant en un final d’infart per aconseguir la permanència

Quedaven vuit segons i el Monbus CB Igualada perdia d’un punt. Pilota blava i Carles Fons encarava la cistella en una penetració entre rivals blaugranes, però fallava. Un tir que tocava el cèrcol i que Marc Bernadí aconseguia capturar a l’aire i, sense caure, feia picar la pilota al taulell per anotar i posar l’Igualada un punt per sobre. Explosió d’alegria a Les Comes. Encara quedaven dos segons i tocava assegurar la victòria amb una bona defensa. Els filial blaugrana sacava de banda i el triple de Jakucionis, que n’havia anotat sis en tot el partit, va tocar ferro. Final del partit i victòria del Monbus CB Igualada, que donava la salvació directa al conjunt d’Òscar Navarro.

Espectacular victòria al darrer segon que confirma la salvació. Seguirem un any més competint i lluitant a Lliga EBA. La grada de gom a gom ha animat com mai per ajudar a l’equip. Som-hi equip, som-hi afició. SOU MOLTS GRANS!!!! pic.twitter.com/qNctlkFNZ0 — CBIgualada (@CBIgualada) April 22, 2023

La grada jove, amb més d’una setantena de jugadores de la base del club, iniciava una invasió de pista per abraçar-se, saltar i celebrar amb els jugadors del primer equip masculí. L’entrenador, Òscar Navarro, compartia primer l’alegria amb la resta del seu equip tècnic i després s’allunyava de la pista per deixar-se anar i alliberar-se de tota la pressió que ha viscut aquesta temporada. Un any que ha estat extremadament complicat de gestionar, amb tres baixes per lesions de llarga durada, problemes físics i molèsties que han arrossegat els jugadors durant tota la competició o una ratxa de vuit derrotes consecutives que va fer molt de mal. Després d’estar tres quartes parts de la competició en zona de descens o de promoció de descens, el Monbus CB Igualada es salvava a l’últim segon de l’última jornada.

Una primera part molt igualada

Conscients de la importància del partit, els jugadors igualadins no es van deixar sorprendre i aquest cop van començar el partit portant la iniciativa. Després d’estar els tres primers minuts sense anotar, els locals es van començar a espolsar-se els nervis i liderats per Carles Fons i Edu Tejero, amb 6 punts cadascun en aquest primer període, els anoiencs aconseguien arribar al final dels deu primers minuts amb un lleuger avantatge en el marcador, 15-12.

En el segon període, Tejero seguia anotant per part igualadina, però els blaus van trobar a faltar els punts de Carles Fons. Tot i això, els jugadors de rotació van aconseguir mantenir la diferència sempre a ratlla. Un Barça un pèl superior es va emportar el parcial i s’arribava al descans amb un mínim avantatge favorable als blaugrana, 29-30. El camí per part de l’Igualada era aquest, aconseguir frenar el talent dels joves jugadors culers i que el marcador fos a pocs punts.

Un tercer quart per ensenyar als més joves

El marcador seguia ajustat i a mesura que avancessin els minuts els nervis dels igualadins anirien a més. Mentre els blaus s’hi jugaven la permanència, el Barça només es jugava ser campió del grup, una posició simbòlica ja que ja estava classificat per les fases d’ascens a LEB Plata. Amb la intenció d’arribar al final amb un avantatge ampli que no els fes patir tant, l’equip d’Òscar Navarro va sortir a donar-ho tot al tercer període. Liderats per un excepcional Edu Tejero, que va anotar 9 dels seus 23 punts en aquest quart, el conjunt blau va anar augmentat el seu avantatge a poc a poc, fins arribar a situar-se 9 punts per sobre a falta dels darrers 10 minuts, 50-41.

Remuntada blaugrana i final d’infart

Una diferència que encara va augmentar una mica més a l’inici del darrer període, quan es va aconseguir el màxim avantatge d’11 punts, 52-41. A partir d’aquí, però, va aparèixer el talent de la jove perla del planter blaugrana, Kasparas Jakucionis, que amb 14 punts i 4 triples en aquest període (31 punts i 6 triples en el conjunt del partit), va ser l’artífex de la remuntada blaugrana. Jakucionis, de fet, arribava a Les Comes després d’haver debutat el dimecres anterior amb el primer equip del Barça en el partit que van disputar de la Lliga ACB a Granada.

A falta de 3 minuts pel final, el Barça aconseguia empatar el partit i la tensió es podia tallar amb un ganivet a Les Comes. Els nervis estaven a flor de pell. Tornava a aparèixer Carles Fons, que acabava el partit amb 15 punts, 9 dels quals en aquest darrer període, i just a l’entrar al darrer minut els blaugranes es posaven per davant en el marcador després de molts minuts amb l’Igualada liderant. I després d’un parell d’atacs de cadascun dels dos equips sense anotar, arribava la cistella guanyadora de Marc Bernadí. El CB Igualada és de Lliga EBA.

La derrota del Martinenc permet la salvació directe

Va ser una tarda-vespre de mirar molt el mòbil a Les Comes. I és que en alguns moment de la primera part el Monbus CB Igualada havia arribat a estar en posicions de descens directe virtual. Una derrota igualadina, sumada a les victòries de l’Esperraguera i l’Es Castell (que al final va acabar perdent) hauria suposat jugar a la SuperCopa catalana la temporada vinent.

Però res més lluny de la realitat, i és que la victòria igualadina, sumada a la derrota del Martinenc a la pista del CB Tarragona feia que el conjunt d’Òscar Navarro també evités jugar la promoció de permanència i aconseguís la salvació directe.