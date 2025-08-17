Culminada una nova campanya d’excavació al jaciment arqueològic de Sta. Maria de Veciana

Durant els darrers dies s’ha realitzat una campanya més d’excavació al jaciment situat a la zona nord de l’església de Santa Maria de Veciana i que dona continuïtat a les fases dutes a terme des de l’any 2020 pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI).
Durant les diverses fases d’excavacions realitzades s’han posat al descobert elements de dues èpoques molt diferents. Per una banda s’ha descobert una necròpolis tardoromana i visigòtica (segles V – VIII) amb presència de tombes de llosa, un sarcòfag, tomes segellades amb opus signinum i estructures muraries relacionades amb diferents àmbits funeraris probablement familiars. Per altra banda, i damunt d’aquesta necròpolis, s’han excavat i estudiat les restes arquitectòniques d’un edifici de l’època baix medieval (segles XIII-XIV) amb presència de diverses sitges d’emmagatzemament.
Els treballs han consistit en la consolidació de les estructures arqueològiques i la delimitació de sitges, sepultures, paviments i altres elements així com la museografia realitzada durant l’any 2024 per fer més interpretable aquest magnífic jaciment arqueològic de la comarca de l’Anoia.
Per tal de donar a conèixer el resultat de l’excavació el passat dissabte 9 d’agost es va fer una visita guiada amb la participació de Núria Cabañas, directora de les intervencions, i de Pere Tardà, responsable de Cat Patrimoni que ha realitzat la museografia. Les excavacions també han comptat amb el suport de l’ajuntament de Veciana.