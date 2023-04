Esquerra presenta un projecte amb més de 40 propostes de transformacions urbanístiques

“Igualada necessita una modernització per mirar cap el futur i no quedar enrere”. Així resumeixen els caps de llista d’ERC Igualada, Enric Conill i Alba Vergés, el projecte de ciutat que han presentat aquesta setmana. “Proposem una transformació útil, al servei dels veïns i veïnes, i pensant en la ciutat sencera”, destaca Conill. L’estratègia recull més de 40 intervencions urbanístiques, per aconseguir “una ciutat del segle XXI, més verda, més sana, per viure i gaudir-la”, resumeix Vergés.

“Volem una ciutat en què puguem arribar a qualsevol punt en 20 minuts, en vehicle privat, transport públic o bicicleta”, destaquen els líders republicans. Els republicans han identificat les principals artèries del municipi, que es connectaran amb servei d’autobús públic cada 15 minuts i carrils bici. Aquesta malla connectarà el carrer Lleida, l’avinguda Balmes, la ronda del Rec, l’avinguda Gaudí, el passeig Verdaguer, l’avinguda Barcelona, l’avinguda Doctor Pasteur, el carrer mossèn Josep Forn i l’antiga N-II. També es generaran entorns segurs a cada escola, amb pacificació de trànsit i camins segurs.

Una ciutat amb més zones verdes i habitatge social

ERC proposa crear més zones d’esbarjo i espais verds, amb molts més parcs i espais per fer esport a l’aire lliure, per “una Igualada més familiar i atractiva”. Un d’ells, diuen des d’Esquerra, s’instal·larà a la cruïlla entre el carrer Doctor Fleming i carrer Pierola, que els connectarà amb l’avinguda Andorra i l’Hospital. El carrer Pau Muntadas també acolliria una zona verda.

A més, es preveuen actuacions al barri de Sant Jaume Sesoliveres i el Pla de la Massa per connectar-los a la ciutat, fent que l’avinguda d’Àngel Guimerà passi de carretera a carrer. Al barri del Sant Crist, juntament amb la nova plaça, es projecta un espai verd al llarg del carrer Bisbe Robuster. A més, es preveu crear habitatge social i més espais d’oci a la zona nord del barri de Montserrat. ERC Igualada també vol transformar el barri del Rec, per tal que aculli comerços, habitatge, equipaments i un gran parc fluvial.

Barris plens de vida, amb plataformes úniques i espais familiars

“Volem barris plens de vida i crear noves centralitats”, destaca Enric Conill. ERC aposta per fer plataformes úniques a la Rambla i el carrer Òdena; entre l’avinguda Barcelona, la carretera de Manresa i carrer Piera; al carrer Masquefa; i a l’avinguda de Nostra Senyora de la Pietat. També es volen fer més amables per als vianants el barri de santa Caterina, el passeig Verdaguer, l’entorn del mercat de la Masuca, l’avinguda de Pau Casals i la Soledat.

Equipaments distribuïts amb visió global

“Cal una mirada global a l’hora de distribuir els equipaments de la ciutat”, destaca Enric Conill. Per a ERC, és clau impulsar un nou Viu Bé al barri de Set Camins, noves instal·lacions esportives a Les Comes, un edifici TIC al barri del Rec, una nova llar d’infants al centre, un espai d’esbarjo per gossos a cada barri, un auditori i un nou mercat. El pla també inclou recuperar la caserna de la guàrdia civil, l’antic edifici de Correus o les piscines del Casal per destinar-los a equipaments.