Caprabo obre una nova botiga a Capellades, creant cinc llocs de treball

Caprabo avança en el seu pla d’expansió i obre un supermercat a la localitat de Capellades, a la província de Barcelona. La nova botiga és una franquícia ubicada al Passatge de la Immaculada Concepció, número 18, i suposa ampliar la presència de la companyia a la comarca de l’Anoia. És la segona obertura de Caprabo en aquesta localitat en menys d’un any, després d’obrir al setembre de l’any passat la seva botiga del Carrer Call, número 23. El nou supermercat té una superfície comercial de 299 m2, ha suposat la creació de 5 llocs de treball i compta amb un ampli horari d’atenció al públic, de dilluns a diumenge de 8:00h a 23:00h. La botiga compta amb una extensa oferta de productes de marca pròpia i marca de fabricant.
Una desena d’obertures a la primera meitat de l’any Caprabo ha accelerat el seu pla d’expansió amb l’obertura d’una desena de supermercats en el primer semestre de l’exercici. Ha incorporat uns 4.000 m2 de superfície comercial i ha creat 76 llocs de treball. La companyia ha arribat a municipis on no tenia botigues fins aleshores, com Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà), Cabrils (Barcelonès) i Alcanar (Montsià), i ha reforçat la seva presència a Igualada, Girona, Barcelona (la Teixonera), Vilafranca del Penedès i L’Hospitalet de Llobregat.