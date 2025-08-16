La Diputació edita un manual per protegir els béns patrimonials

Un article de
La Diputació de Barcelona ha editat la publicació “La seguretat en el patrimoni històric local. El Mètode Arpa (Anàlisi de riscos del patrimoni)”, una metodologia clara, rigorosa i fàcil de seguir per elaborar plans de seguretat dirigits a la protecció del patrimoni històric local.

El llibre exposa pas a pas el procés necessari per assegurar que els béns patrimonials són degudament protegits, des de la identificació de riscos fins a la implementació de mesures preventives.

Es tracta d’un recurs pensat tant per a professionals del sector com també per a gestors públics, com ara regidors i regidores de cultura, personal tècnic de patrimoni i cultura, serveis d’emergència o cossos de seguretat, que volen garantir la conservació del nostre llegat cultural.

La publicació es va presentar el passat 23 de juliol, al Palau Güell de Barcelona i va comptar amb la participació del diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gozàlez Val; l’autora del llibre, Glòria Molina Giralt; i el Cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona, Joan Miquel Capell Manzanares.

L’autora Glòria Molina va destacar la voluntat de fer un manual que fos entenedor i va recordar que “proporciona les eines necessàries per complir la normativa i garantir la seguretat dels béns patrimonials de manera efectiva i professional”.

Precisament, una de les aportacions fonamentals d’aquest llibre és la seva aplicabilitat en el marc legal actual. El Reial Decret 524/23, de 20 de juny, estableix l’obligatorietat d’implementar plans de seguretat per a la protecció del patrimoni històric local, tal com s’indica en el seu article 2.

“La seguretat en el patrimoni històric local. El Mètode Arpa”, el podeu trobar a la Llibreria de la Diputació, i es pot descarregar gratuïtament en format Pdf o bé adquirir-lo en paper. Forma part de la col·lecció “Temes de seguretat”, que coordina el Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona, una col·lecció que es va iniciar l’any 2016 i de la qual se n’han publicat cinc manuals més.

