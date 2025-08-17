Libèrica serà dimecres vinent a les Nits Musicals de la Brufaganya

El proper dimecres 20 d’agost a les 21:30 h, el Santuari de Sant Magí de la Brufaganya viurà una nit d’emoció i energia amb el concert de Libèrica, un dels projectes més singulars i amb més projecció de l’escena musical catalana actual.
Creat pel contrabaixista i compositor Manel Fortià després d’una llarga estada a Nova York, Libèrica reinterpreta els cants i melodies populars de la Península Ibèrica amb una mirada contemporània. El seu so és una fusió vibrant entre la força del flamenc, la riquesa harmònica del jazz i els colors de la música mediterrània, donant nova vida a un patrimoni musical que travessa segles.
En aquesta formació destaquen dues veus imprescindibles del panorama musical actual: Pere Martínez, una de les referències emergents del flamenc a Catalunya, que ha col·laborat amb figures com Chano Domínguez o Maria del Mar Bonet, i Alba Careta, trompetista i cantant reconeguda internacionalment, amb una trajectòria que l’ha portat per escenaris d’Europa i Amèrica, guanyant premis i elogis per la seva sensibilitat i versatilitat.
Completen el quintet Max Villavecchia (piano) i Oriol Roca (bateria), músics d’una gran solidesa i creativitat, que aporten cohesió i llibertat a un so alhora íntim i explosiu.
Segons explica Manel Fortià “Libèrica és la nostra manera de fer dialogar el passat amb el present. Volem que el públic senti aquestes cançons com si fossin noves, però amb tota la força i la memòria de les arrels que les han vist néixer.”
El concert al Santuari de Sant Magí promet ser una experiència única, on la música i l’entorn es fusionaran per oferir una nit de connexió profunda amb les emocions i la bellesa. Es poden aconseguir les entrades a través de la pàgina web brufaganya.cat.