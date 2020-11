Teresa Bernades posa fi a la seva etapa a la selecció espanyola

Teresa Bernadas ha anunciat que deixa la selecció espanyola d’hoquei patins després de 12 anys. La portera igualadina ha estat un peça molt important d’un dels grups més llorejats de l’esport català. Teresa Bernadas deixa la selecció espanyola després d’haver guanyat tres Campionats del Món (2016, 2017 i 2019), un Campionat d’Europa (2015), 3 Campionats d’Europa Júnior (2008, 2009 2010).

La mateixa Teresa Bernadas ha emès el següent comunicat en els seus perfils de twitter i instagram on comentava que “han estat 12 anys, on he tingut la sort de gaudir de companyes increïbles, de viure moments inoblidables i de somiar en gran. Me’n vaig satisfeta de la feina feta, del temps dedicat i d’haver format part d’un dels millors equips de la història. Ha estat un plaer competir al vostre costat i només em queda donar les GRÀCIES a la Federació, a totes les integrants i a totes les persones que han fet possible aquesta bonica etapa, especialment a les meves companyes, família i amics per recolzar-me sempre abans de res.

A partir d’ara seré una aficionada més que gaudirà des de les grades! Us desitjo el millor!”.

Teresa Bernades, de 26 anys, segueix competint a nivell de clubs. Actualment està jugant al Club Patí Voltregà