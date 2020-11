La Veu de l’Anoia repartirà 360.000 vals promocionals per gastar en comerç de la Conca durant les properes tres setmanes

Aquest divendres, 27 de novembre, amb l’edició en paper de La Veu de l’Anoia hi trobaràs 40 vals per a gaudir en comerços d’Igualada i la Conca d’Òdena. Una promoció que es repetirà també els divendres 4 i 11 de desembre. En tots els diaris de les properes tres setmanes, doncs, hi haurà encartats els descomptes, promocions, regals amb les compres que cadascun d’aquests 40 comerços participants en la campanya vulguin oferir. Entre els comerços participants hi ha botigues de roba, alimentació, joieria, informàtica, etc.

La Veu de l’Anoia té una tirada setmanal de 3.000 diaris, així cada setmana es repartiran 120.000 vals promocionals, per un total de 360.000 al llarg dels tres divendres que dura aquesta campanya.

Els vals promocionals d’aquesta campanya es podran gastar fins, com a molt tard, el 5 de gener.