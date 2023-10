Taller de memòria i gimnàstica per a les persones grans d’Òdena

Amb una clara aposta municipal per a la dinamització del col·lectiu de la gent gran i la seva cura, un any més l’Ajuntament d’Òdena ha organitzat cursos adreçats especialment a les persones grans dedicats al seu benestar físic i emocional.

En total, 11 cursos coordinats des de les àrees de la Gent Gran i Esports, on s’hi troba sessions de gimnàstica per a la gent gran, taller de memòria, play back, iniciació a la marxa nòrdica (que ja té totes les places ocupades), tallers d’arts plàstiques i costura, informàtica, entre d’altres.

Taller de memòria

Els tallers de memòria tenen com a objectiu treballar l’autoconeixement de les persones participants, durant l’hora i mitja de curs. El mètode de treball consisteix en la pràctica d’activitats molt diverses i temporalitzades, sempre noves per mantenir l’efecte sorpresa i alternant diferents habilitats. En aquest aspecte es treballa la intel·ligència fluïda, seqüències rítmiques corporals, sudokus, tangram , raonament de figures, analogies verbals, orde de paraules alfabèticament, lògiques, etc.

El taller té lloc a la Sala polivalent del Centre Fraternal els dimarts, de 15.30 a 17 hores; al Casal de la Gent Gran del Centre Cívic El Pla, els dimecres de 9 a 10.30 h i, com a novetat d’aquesta temporada, també a Cal Manco de l’Espelt, els dimarts de 17.30 a 19h.

Gimnàstica

Pel que fa a les sessions dirigides de gimnàstica per a la gent gran, es treballen exercicis en grup per fomentar un envelliment actiu de la població.

L’exercici físic és fonamental perquè les persones grans mantinguin la mobilitat durant més temps i millorin la seva qualitat de vida. Té múltiples avantatges, no només a nivell físic sinó mental i emocional, ajudant a afrontar aquesta etapa de la vida amb més optimisme a través de la interacció amb altres persones. Les classes de gimnàstica es fan els dimarts i dijous, de 10 a 11h, al Gimnàs del Pavelló Mestre Vila Vell, i els dimarts i dijous d’11.30 a 12.30h, a la Sala d’actes del Centre Cívic El Pla.

Tothom que s’hi vulgui inscriure, pot fer-ho presencialment, a l’OAC Ajuntament d’Òdena, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h, i els dimarts i dijous de 16:30h a 19:00h a les oficines de l’Ajuntament; i els dijous a l’OAC del Centre Cívic El Pla d’Òdena de 9:00h a 14:00h.