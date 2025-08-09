Un nou pla de restauració forestal per a la zona afectada per l’incendi d’Òdena de 2015

Fa un parell de setmanes, en motiu del desè aniversari de l’incendi d’Òdena del 2015, la Diputació de Barcelona va presentar el seu nou pla de restauració forestal per a la zona afectada per les flames.
L’objectiu del nou pla és recuperar les zones afectades i iniciar un camí col·lectiu cap a un model de restauració que integri la gestió paisatgística amb l’economia i el desenvolupament rural sostenible, millorant la biodiversitat i la resiliència dels boscos davant de futurs incendis. En aquest sentit, el diputat delegat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, ha destacat que “la Diputació de Barcelona aposta per treballar amb el territori i cooperar amb les associacions de propietaris. Per això, ja hem concedit més de 5 milions d’euros a dues associacions de la zona i treballem en la recuperació d’aquest espai en cooperació amb els ajuntaments i, sobretot, amb el sector privat, els pagesos, els propietaris forestals i la gent que viu al territori”. Fàbrega també ha posat èmfasi en la importància de les tasques de prevenció i en la gestió forestal per evitar que es repeteixin incendis similars.
De la seva banda, Elena Tomàs, enginyera del Territori a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, ha explicat que “durant aquests deu anys hem estat al costat dels ramaders, dels agricultors i dels propietaris forestals i els hem acompanyat per veure les seves necessitats. Ara, la millor manera de continuar actuant és fer un diagnòstic de la realitat que tenim i seguir fent petites actuacions per donar resposta als reptes socials i econòmics del territori”. Finalment, Josep Rius, propietari de la zona afectada, ha destacat “la importància de tenir en compte els agents del territori, gestionar el bosc i posar-lo en valor”.
Una dècada de treballs de gestió i prevenció
El foc del juliol de 2015, agreujat per condicions meteorològiques adverses i una elevada càrrega de combustible, va tenir un fort impacte ambiental i socioeconòmic, especialment en zones ja afectades per un incendi anterior l’any 1986. En total, es van cremar 1.280 ha, de les quals 1.074 ha eren forestals, i d’aquestes, 517, ja havien estat cremades l’any 1986, fet que va limitar la capacitat natural de regeneració del bosc. Els principals riscos ambientals posteriors a l’incendi van ser la pèrdua de sòl, l’afectació de la xarxa viària i dels torrents, el risc de plagues i malalties i el dèficit de regeneració natural.
Els informes tècnics van recomanar no intervenir en aquelles àrees que ja s’havien cremat l’any 1986, per tal de permetre una recuperació natural del territori. En canvi, a la zona de bosc adult, que no havia patit cap incendi anterior, s’hi van dur a terme tasques de retirada dels arbres cremats. Les accions prioritàries van incloure la tala de les zones afectades en bosc adult per reduir el risc de caiguda d’arbres i la proliferació de plagues, així com l’arranjament de la xarxa de camins per facilitar les intervencions.
La regeneració natural ha estat baixa
Un estudi del 2024 va concloure que la regeneració natural ha estat baixa, especialment a les zones amb múltiples incendis, i que cap de les repoblacions post-incendi ha sobreviscut. Concretament, s’ha detectat un recobriment vegetal superior al 65%, i una densitat arbòria que oscil·la entre 600 i 2.500 peus/ha. L’espècie amb millor regeneració és el pi, seguida del roure.
Davant d’aquesta situació, el nou pla planteja una diagnosi més precisa i participativa que identifiqui les problemàtiques ambientals, les possibilitats agroforestals i les característiques socioeconòmiques, de la mà dels agents del territori, per desenvolupar un pla de restauració més eficaç i adaptat a les necessitats del territori.
El nou Pla de restauració integral post-incendi d’Òdena proposa un model de restauració amb quatre grans objectius: reduir el risc d’incendis futurs, afavorint paisatges en mosaic; impulsar un desenvolupament rural sostenible, recuperant espais per a la ramaderia extensiva, la silvicultura o el turisme de natura; augmentar la biodiversitat i la resiliència ecològica, afavorint espècies autòctones de frondoses i diversificant les cobertes vegetals, i fomentar la gestió activa de la propietat privada, amb suport tècnic i econòmic.
Com es desenvoluparà el nou pla de restauració forestal?
El pla es desenvoluparà en tres fases consecutives durant cinc mesos: la primera fase consisteix en una diagnosi que es basi en el potencial silvícola, agrícola, ramader i ecològic per identificar les necessitats reals tenint en compte el context socioeconòmic.
La segona se centrarà en definir les mesures tècniques a dur a terme a través de la valoració participativa.
La tercera en la redacció de les memòries que detallaran els aspectes tècnics, econòmics i operatius de cada mesura amb l’objectiu de facilitar-ne la implementació.