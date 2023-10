Memorable trobada d’exalumnes del col·legi de la Divina Pastora

A una setmana vista es fa del tot encomiable de fer public el que ha estat un nou “Retrobament d’Exalumnes”, que es va celebrar, un cop inaugurada aquesta càlida tardor, del 2023.

Unes hores que se sumen, una i altra vegada, a teixir un nou i inestimable record d’aquests tan nostres i puntuals “retrobaments”, d’any rere any…

I tot perquè, un cop més i com ja va sent habitual, vam celebrar la vida, vam celebrar els anys; i, sobretot vam gaudir d’una excepcional escenificació amb una recuperació de l’antiga “bata” del col·legi (una bata blanca, amb ratlles vermelles), en record dels nostres llunyans anys escolars, amb riures i somriures, amb unes sentides converses desvestides de nostàlgia i farcides d’un entusiasta futur.

Al capdavall, com no, tot va estar coronat amb un àpat exquisit, en què per aquesta ocasió, després de dinar, vam compartir un “Pastís de Commemoració del 150è Aniversari del Col·legi”; totes nosaltres emplaçades a la magnífica terrassa del Restaurant – Hotel Robert, conformant una fantàstica reunió d’amigues, des de fa anys i anys.