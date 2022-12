“Som una empresa d’Igualada dedicada a la venda d’electrodomèstics amb 50 anys d’experiència”

Entrevista a Jordi Marínez, CEO de Milar Martínez

Soc el gerent d’Electrodomèstics Martínez SA, una empresa familiar de segona generació especialitzada en el sector dels electrodomèstics des de fa 50 anys. Oferim un servei integral als nostres clients.

Què us diferencia d’altres empreses del sector?

Portem 50 anys en el sector, oferint un servei integral als nostres clients, servei tècnic propi i oferint les últimes novetats electrònica, informàtica, telefonia mòbil, climatització, petit i gran electrodomèstic amb les millors marques del mercat als nostres establiments ubicats al passeig Verdaguer, 135 d’Igualada, a Vilanova del Camí i al Bages amb dos establiments a Manresa. Més de 6000m2 d’exposició de les millors marques en electrodomèstics, reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a millor iniciativa comercial de Catalunya i en nous projectes de mobilitat elèctrica amb la marca E-lowing des de l’any 2013. Les marques de confiança MILAR MARTÍNEZ , LOWING, E-LOWING.

En aquestes dates hi ha moltes festes comercials, Black Friday, Nadal, Reis… Com es reparteixen les compres en els darrers anys?

L’arribada del Black Friday fa uns anys ha sigut un avançament de les compres; cal dir, però que aquest any a perdut la tendència a l’alça dels últims anys i esperem que millori en les compres de la setmana de Nadal que per tradició sempre són millors. Els darrers anys es concentra a les vigílies de les festes i aquest any coincideix que els dies d’obertura en dies festius són menys (dies 6, 8 i 18 de desembre). La nostra recomanació és avançar les compres en previsió de falta del regal desitjat. La tendència de compres de la setmana de Cap d’Any ha augmentat i la setmana estrella és la de Reis.

Quins són els productes més demandats en cada un dels períodes?

És molt variat, el previ a les festes serien els grans electrodomèstics: un bon dinar de Nadal necessita un bon forn, una bona placa de cocció, una bona campana, i per conservar els nostres aliments un bon frigorífic o congelador i és ara el moment de canviar. Som més a casa i un bon rentaplats i rentadora, sempre amb la màxima eficiència energètica per estalviar en la factura de la llum, són també adients. Coincidint amb el Mundial de futbol les grans pantalles i les grans ofertes que oferim són una oportunitat amb molta varietat. Els productes estrella d’aquestes festes els tenim tots i cal destacar les novetats: fregidores sense oli de totes les mides, cafeteres super automàtiques, els robots aspirador, depiladores làser, raspall dental, ordinadors, tablets, altaveus i auriculars sense fils, pantalles de fins a 86”, tot tipus de mòbils, mobilitat elèctrica… Els nostres productes són molt dinàmics i sempre tenim les últimes novetats de les millors marques.

Quin és el comportament de vehicles com patinets i altres de mobilitat elèctrica?

Els productes relacionats amb la mobilitat elèctrica: patinets, bicicletes, ciclomotors, motos han evolucionat molt ràpid els últims anys. Des que vàrem començar, d’això ja en fa deu anys, hem sigut pioners en el sector de la mobilitat elèctrica i hem creat un espai especialitzat en mobilitat 100% elèctrica des de 2019. Ara inaugurem un nou espai, més ampli i on podem oferir com a primícia la millor moto elèctrica del moment.

I els de comunicació, especialment telèfons mòbils?

Avui el mòbil ho és tot, no podem viure sense ell. En el moment que van sortir els telèfons intel·ligents, a la dècada passada fins ara, l’evolució ha sigut inimaginable, les aplicacions, les prestacions, escoltar música, llegir els correus, fotos, vídeos, comprar i moltíssimes coses. Ha sigut el canvi tecnològic més important d’aquest segle, sense dubte.

Esdeveniments com el Mundial de Futbol fa créixer les vendes?

Les grans marques amb aquests esdeveniments a nivell mundial sempre fan grans ofertes i val la pena aprofitar els preus que podem oferir.

La línia blanca ha fet un esforç gran per fer productes de menys consum energètic?

Tots els fabricants importants ho tenen claríssim, un electrodomèstic d’avui pot arribar a consumir menys d’una tercera part que un electrodomèstic de fa 10 anys.

La inflació afecta els preus. S’hi ha notat molt en els seus productes?

La postpandèmia i les matèries primeres han provocat que tot augmenti de preu: el preu del carburant, dels transports, dels contenidors, la llum, en general el costos han pujat a tots els nivells.

Hi ha qui diu que els aparells de la llar també s’haurien de poder llogar i pagar per l’ús. Com ho veu?

És una opció sempre i quan el valor del lloguer no sigui superior al de compra en el temps, el desgast del producte per exemple, les variables en segons quins articles, el preu del producte serà determinant per fer servir aquesta opció.

La domòtica de la llar realment pot significar un estalvi, o és només un gust per a rics?

Una casa intel·ligent segur que pot millorar l’estalvi, dependrà de l’usuari i la complexitat de les persones que hi viuen.

Com veu el futur de la llar electrificada ara que tothom parla que, fins i tot els cotxes han de ser elèctrics?

Aquests canvis són el present, l’energia verda o la fòssil… Amb l’autoconsum, nosaltres a les nostres instal·lacions del Passeig, el 80% ve del sol i el resta d’energia reciclada o verda, l’objectiu és arribar a ser 100% autosuficients. La transformació ja està aquí, el món és finit. Els productes, també.