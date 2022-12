Mor una jove de 18 anys veïna de Piera en un accident a la BV-2242

Una jove ha mort en un accident de cotxe a la BV-2242 a Piera. Per causes que s’estan investigant, el vehicle on anava de passatgera ha sortit de la carretera al punt quilomètric 3,5 de la via. La víctima, de 18 anys, era veïna de Piera. L’accident ha estat a les 04.48 hores de la matinada. La conductora del cotxe ha resultat ferida menys greu i l’han traslladat a l’Hospital d’Igualada.

Arran de l’incident s’han activat diverses patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i dues unitats del SEM. Amb aquesta, ja són 151 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Aquest és el segon accident de trànsit mortal aquesta setmana d’un jove anoienc després del que va haver-hi dimecres passat a Mediona, on va morir un jove de la Torre de 22 anys.