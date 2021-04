S’inicia la licitació del Campus Salut Igualada

La tinenta d’alcalde, Carlota Carner, acompanyada del Delegat del Rector de la Universitat de Lleida al Campus d’Igualada, Carles Capdevila, ha anunciat l’inici de la licitació del futur Campus Salut. Carner ha explicat que “aquest és un pas molt important per Igualada que cada vegada és més a prop de veure’l fet realitat”.

Carner ha recordat que al febrer ja es disposava del projecte executiu acabat, amb el programa funcional elaborat de forma conjunta amb la Universitat de Lleida. Al ple de març es va aprovar l’inici de la contractació i a partir d’aquest dimarts ja s’ha publicat la licitació al perfil del contractant.

Aquest nou pas en la construcció del nou Campus Salut significa per Carner “la consolidació del projecte d’Igualada com a ciutat universitària, juntament amb els altres projectes que s’han impulsat com el 4DHealth o l’acreditació de l’Hospital d’Igualada com a hospital universitari”.

Pel que fa a la part econòmica, la tinenta d’alcalde ha avançat que en el proper mes d’abril el govern portarà a aprovació el conveni de l’ajuntament amb la Diputació de Barcelona per la subvenció de 2 milions d’euros per la construcció d’aquest campus. Aquests se sumen als 2 milions de subvenció que aportarà la Generalitat. Carner ha posat en valor el fet que l’ajuntament hagi aconseguit un finançament extern de quatre milions d’euros d’un projecte que en costa sis i ha assegurat que aquest nou pas mostra l’aposta “determinada d’Igualada pel coneixement com a motor de creixement econòmic i social, amb la idea que els joves del nostre territori se’ls hi pugui oferir una formació universitària propera i de qualitat, i que es va ampliant any rere any”.

Doble grau d’Enginyeria d’Organització Industrial i ADE pel proper curs

Carles Capdevila, Delegat del Rector al Campus d’Igualada, ha valorat molt positivament aquesta notícia i ha explicat que “una instal·lació com aquesta podrà acollir el nombre creixent d’estudiants de l’àmbit de la salut que escullen el Campus d’Igualada per Formar-se”. Capdevila ha aprofitat la compareixença municipal per anunciar que el Campus d’Igualada estrenarà el proper curs el Doble Grau d’Enginyeria d’Organització Industrial i ADE. Una bona notícia, ha dit Capdevila, per “augmentar l’oferta de formació i el nombre d’estudiants del Campus d’Igualada fent-lo cada dia més gran”.