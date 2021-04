Aquest diumenge arriba la 22a Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada

En motiu del Dia Internacional de la Dansa, aquest diumenge 25 d’abril a les 18h es durà a terme una versió reduïda de la 22a Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada a l’Ateneu Igualadí. L’any 2020, la Mostra de Dansa es va haver de suspendre per la situació de pandèmia. Enguany, i per tal de recuperar la normalitat, es durà a terme un acte reduït i adaptat a les circumstàncies, amb diferents intervencions de les escoles i acadèmies que han volgut sumar-se a l’acte.

Igualada compta amb nombroses acadèmies, agrupacions i escoles de dansa que la converteixen en una ciutat amb una arrelada tradició en aquesta vesant artística. Aquest any ha estat especial que no a permès recuperar del tot la normalitat, però des del Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, volen reivindicar aquesta pràctica amb motiu del dia internacional de la dansa, -que se celebra mundialment cada 29 d’abril.

Aquest dia es farà la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dansa 2021, del ballarí Friedemann Vogel, a càrrec del regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps i Oviedo. El Dia Internacional de la Dansa commemora el naixement de Jean-Georges Noverre, considerat el pare del ballet modern. Diversos grups i escoles de dansa ofereixen una mostra de les seves novetats i millors coreografies. El preu de l’entrada és de 2€ i l’acte està organitzat pel departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada i les Escoles i Associacions de Dansa d’Igualada.

Les escoles que han confirmat la seva participació són ESPAI D’ARTS, escola de dansa; Agrupació Folklòrica Igualadina i L’Aula, escola de dansa, Q Arts, Cristina Queraltó. Enguany no hi haurà la participació d’escoles foranies degut al confinament comarcal, i algunes escoles han declinat la participació aquest any, atenent a la situació especial d’aquest any.

L’espectacle central de la commemoració serà el diumenge 2 de maig a les 19 h al Teatre Municipal l’Ateneu amb “La consagració de la primavera” de BCN City Ballet. Una funció que remet al mític sacrifici d’una adolescent obligada a ballar fins a la mort per aconseguir al benvolença dels déus.

Les entrades per la Mostra de Dansa i la funció de BCN City Ballet es poden obtenir a través del web www.teatremunicipalateneu.cat