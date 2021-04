Erto’s: dos pagadors i IRPF

La situació de pandèmia ha provocat que una bona part dels treballadors del nostre país, al rebre prestacions del Sepe i percebre al mateix temps la nòmina de la seva empresa hagin vist com al tenir dos pagadors això afecta irremeiablement, i sense voler-ho, a les seves obligacions amb l’Agència Tributària. I és que la llei estableix que si tenim un sol pagador, estem exempts de fer la declaració de la renda si els nostres ingressos anuals (bruts) no superen els 22.000 euros; per contra, si hem obtingut rendes del treball de dos o més pagadors, el límit mínim exempt baixa als 14.000 euros sempre que del segon pagador hàgim cobrat més de 1500 euros. És a dir, els treballadors que hagin cobrat del Sepe, per estar en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació estan obligats a presentar la declaració de renda sempre que hagin cobrat més de 14.000 euros (bruts) durant l’any i del segon pagador -en aquest cas el Sepe- hagin cobrat més de 1.500 euros anuals.

Ara bé, estar obligat a presentar la declaració de renda no té perquè voler dir que aquesta surti a pagar, el que si és cert és que si s’està obligat a presentar-la i s’incompleix amb aquesta obligació això pot generar la sanció prevista en la llei, per tant, és molt important que en cas de dubte es consulti cada cas per saber si s’està obligat o no presentar-la.

Com dèiem, que es tingui l’obligació de presentar l’IRPF no ha de suposar que l’impost surti a ingressar, això dependrà sobretot de les retencions que ens hagin practicat, el que passa és que habitualment el segon pagador (en aquest cas el Sepe) no realitza retencions i això genera la creença errònia que, amb més d’un pagador, la renda surt positiva a pagar però no perquè el percentatge de l’impost sigui més alt sinó perquè al no haver-se practicat retenció això cal saldar-ho amb la hisenda pública. Si ens passa això el que podem fer és demanar al Sepe o a l’empresa que ens augmentin la retenció practicada fins ajustar-la aproximadament al que ens pot sortir a pagar. Així ens dedueixen mes a mes els que ens pertocarà pagar i evitem ensurts a la hora de presentar la nostra declaració.

A efectes informatius tothom que disposi de DNI electrònic o certificat digital pot ja descarregar-se el certificat de IRPF 2020 de la seu electrònica del Sepe.