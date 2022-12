Rubió celebra la 8a Trobada de Cotxes Clàssics i la Fira de Nadal

Rubió va celebrar el passat 11 de desembre, la 8a edició de la seva trobada de cotxes clàssics. Després de la concentració al Pla de Rubió es va fer un recorregut fins les Maioles.

La trobada va tenir lloc en el marc de la Fira de Nadal de Rubió, que va comptar amb més de 10 parades d’artesans, tallers per a la mainada i la tradicional xocolatada solidària en benefici a la Marató de TV3.

La mainada va fer un tió petit gentilesa de l’Allotjament Rural Can Ollé i l’Escola del Bosc de Rubió, i se’l va poder endur a casa. Durant el matí també es va poder participar al tradicional arbre de desitjos.

La fira d’artesans estarà formada per paradistes i artesans, així com productors del territori. Tothom qui va comprar al mercat de Nadal, com a novetat, va poder participar al sorteig de productes d’empreses de Rubió. Hi van col·laborar Vila Caelus, el Restaurant del Castell de Rubió, el Restaurant de El Pla de Rubió, la joieria artesana Etna Artesania, la mel Anthophilia, carns de vedella Casa Nostra, el cigronet de Mas d’Ardesa i l’allotjament rural Can Ollé.

L’organització celebra el gran èxit d’aquesta edició, i agraeix a tothom qui l’ha fet possible.